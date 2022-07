Locutor Yunior Morales orgulloso de protestas en Los Palacios: "Un derecho que ningún Código Penal puede callar"

El locutor cubano Yunior Morales se mostró orgulloso de las protestas antigubernamentales de este viernes en el municipio Los Palacios, en Pinar del Río, y subrayó que se trata de un derecho que ningún código penal puede acallar.

“Orgulloso de Pinar del Río, del pueblo que se expresa, que dice lo que piensa, que dice lo que siente, así se hace, muy bien. Como lo hizo el pueblo el 11 de julio de 2021 cuando pidió cambio, pidió libertad, gritó Patria y Vida, un derecho que ningún código penal puede callar”, dijo en una transmisión en directo a través de Facebook el locutor, quien acostumbra a ser muy crítico con el régimen.

“Código penal impuesto precisamente para eso, para tapar el sol con un dedo, pero no, el pueblo va a seguir expresándose porque no podemos seguir aguantando apagones, carencias y falta de medicamentos. Se han perdido valores de todo tipo. Mientras unos pocos viven bien y tienen negocios dentro y fuera de Cuba, el pueblo está sufriendo, ¿hasta cuándo?”, cuestionó, al tiempo que criticó al régimen por quitar internet y dijo que lo hacen por miedo.

“Mira, para hacerlo limpiamente, no quites internet. ¿Tú no estás seguro? ¿No dices que el pueblo está contigo? No quites internet. No reprimas y ¿quieres hacerlo mejor? Libera a todos los presos políticos que tienes desde el 11 de julio y antes, libéralos, así valiente, todo limpio. Eso te va a quedar mejor que quitar internet nada más que suena una lata quita internet para que no se vea la realidad”, dijo en un mensaje directo a la cúpula dirigente. régimen.

“Aunque las personas callan porque tienen miedo, siempre habrá un cubano que se expresa porque ustedes no son los dueños de Cuba. Cuba no es de ustedes, de las familias que están negociando, que están chupando, vendiendo dentro y fuera, y gozando dentro y fuera mientras los cubanos sufren. Basta ya porque las personas se van a seguir pronunciando y los cubanos se van a seguir manifestando, porque cuba es de todos los cubanos y la calle es de todos los cubanos”, sentenció el comunicador.

“Decir la verdad es un placer”, escribió Morales en una publicación escrita adjunta a su directa.

“Si amas a Cuba debes desear paz, prosperidad y un mejor futuro. Respeto, afecto, admiración para los que dentro y fuera sueñan ver a su país sin tanto atraso. El pueblo lleva muchos años sufriendo, engañado, resistiendo, mientras unos pocos barrigones se escudan en el bloqueo para acaparar dinero y poder. Cuba merece vivir con dignidad”, añadió.

“Gobernantes: Más importante que construir Hoteles, sus negocios particulares y tiendas para la venta en dólares que no cobramos, hay que construir o reparar casas, invertir en hospitales, termoeléctricas, medicinas, alimentos y todo lo necesario para el bienestar de los cubanos”, concluyó.

Este viernes también se pronunció el cantante cubano Yotuel Romero en una directa realizada en su Facebook tras conocer que el pueblo de Los Palacios estaba protagonizando una nueva manifestación en Cuba.

“Pueblo de Cuba pa’ la calle, sin miedo. Si salimos todos no van a meter a todos presos”, escribió Yotuel.

El rapero y cantante de reguetón William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, también invitó este viernes a los cubanos a tomar las calles, poco después de una fuerte protesta contra el régimen comunista en Los Palacios, municipio cubano de la provincia de Pinar del Río.