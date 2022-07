Madre cubana pide una solución para tener a su hijo en casa

Daidet Cutiño pidió ayuda para que su hijo Francisco, de cinco años y quien necesita respiración artificial, pueda estar en casa con las condiciones mínimas indispensables.

El menor precisa además de climatización las 24 horas porque no regula la temperatura corporal y con los constantes apagones que sufre la población, es imposible garantizarle un estilo de vida de acuerdo a sus necesidades, según explicó la madre.

Captura de pantalla de Facebook

"Sigo esperando respuestas, que alguien me de ayuda, me escuche, que me atiendan. Ya fui a todos lados, gobierno, partido, escribí a Atención a la población, Consejo de Ministros y las respuestas van en círculos", dijo Cutiño.

Hace 18 días la mujer tuvo que separarse de su hijo, tras parir un segundo bebé y a quien debe cuidar, pero esta situación genera más preocupación en la familia, porque si bien el trato del personal sanitario es excelente, lo ubicaron en la sala para pacientes con coronavirus, con el presunto objetivo de compartir el aire acondicionado.

"Si mi niño se contagia sus pulmones no lo resistiría. La vida de mi hijo corre peligro; son muchos años cuidando y amándolo, demasiado para tener qe estar lejos de él sin poder protegerlo", lamentó.

Cutiño no especificó qué patología tiene su hijo Francisco, solo detalló que a causa de una negligencia médica es necesaria la respiración artificial.

"Estoy desesperada, no quiero ni pido mas que lo que necesita Francisco para que esté conmigo. Pido que ayuden a esta madre. Solo quiero poder seguir cuidando mis hijos. Mi tristeza y mi dolor es incalculable", finalizó.

CiberCuba se puso en contacto con la mujer para conocer las vías existentes para ofrecerle ayuda, pero hasta el momento de redactar esta nota no había contestado los mensajes enviados. Por el momento solo se le puede escribir a través de su cuenta de Messenger.

El caso de Francisco no es el único en Cuba, tras la ola de apagones se conoció que Sheila Lorenzo Alvarado, una niña de Sagua la Grande, Villa Clara, necesita un panel solar para continuar con vida en su casa, ya que está encamada y con respiración artificial.

A pesar de recibir el alta médica, la menor debe continuar en el hospital, hasta tanto sea posible garantizar los recursos que necesita para estar en su casa.

“Yo lo único que quiero es que, por favor, le pongan un panel solar a mi hija o una aspiradora manual para que la niña pueda venir para la casa y se pueda aspirar, porque no puede vivir toda la vida en el hospital", declaró en su momento un familiar.