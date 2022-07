Nicaragüense pregunta qué puede hacer en Cuba con 650 pesos

Tendido en una hamaca y escuchando música urbana de fondo, un joven nicaragüense compartió un video en Tik Tok con un fajo de billetes de 650 pesos cubanos en la mano y preguntó qué podía hacer con ese dinero en Cuba.

“Lo que es ser rico, jiji”, dijo el usuario que se identifica como Josh Brenes en la red social, agitando el fajo de billetes de 50 pesos que unos amigos cubanos le habían regalado para un viaje que el joven planea hacer a la isla.

“Soy nicaragüense y voy para Cuba, y me regalaron 650 pesos cubanos… Unos amigos cubanos… Díganme qué puedo comprar con esto en Cuba y les voy a hacer un video para que sepan qué compré con todo esto”, explicó el joven en otro video grabado desde su hamaca, en su irónica pose de “ricachón”.

En muy poco tiempo su publicación recibió más de 1,800 comentarios, muchos de cubanos que le dijeron lo que podía comprar con esa cantidad de dinero en Cuba. “Un cartón de huevo. Bueno, ya subió a 800 pesos”, le sugirió uno de los comentaristas.

“Un vaso de agua”; “4 cervezas”; “Eso es para que lo use cuando vallas al baño”; “Te vas a comprar una casa y un carro. Eres muy afortunado, te ganaste la bolita ahora mismo”, le dijeron algunos de los usuarios de la red social.

En otro video, el joven compartió algunas de las respuestas que había recibido. “He recibido un montón de comentarios, que con 650 pesos cubanos me puedo comprar un pomo de agua. Otros me dicen 3 cervezas, otros que una caja de cigarros”, aseguró.

“La mayoría me dice que fueron malos amigos los que me dieron 650 pesos cubanos, pero igual voy a hacer el video a ver qué saco con 650 pesos. Por lo menos un chicle me compro, si es que encuentro chicles”, dijo el joven nicaragüense.

En una nueva publicación, Brenes enseñó el equipaje que lleva a Cuba, compuesto de varias maletas envueltas en film protector plástico por su mujer, al parecer una joven cubana que conoce la importancia de llevar sus pertenencias protegidas.

“Regresando a mi casa me encontré todas las maletas así”, dijo el joven enseñando su equipaje envuelto con film plástico de color azul. “Yo nunca había viajado a un país así. Mi esposa las envolvió con algo”, dijo asombrado el joven.

Desconcertado, Brener insistió en que “nunca había viajado a un país donde las maletas hubiera que ponerlas así, que parecen un tamal”.

“Pero bueno, vamos a ver la experiencia. ¿Qué pasa si no las hubiera envuelto? La verdad que me siento como un narcotraficante, como si fuéramos a tirar las maletas desde el avión y coger unas lanchas”, bromeó el joven que al parecer en efecto viajará a Cuba junto a su pareja.

"No las lleves así para q veas q no te van a dejar ni un boli", le dijeron sobre el equipaje. "Te roban las cosas en la aduana de Cuba. Los cubanos estamos entrenados jaja", le avisó otro cubano.

"Me dejas saber qué compras con 650 pesos", le recordó otro usuario, pendiente del reto del joven nicaragüense que piensa investigar en el terreno el valor de la moneda cubana.