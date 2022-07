Granma habla de educación alimentaria y cubanos reaccionan indignados

Cubanos reaccionaron indignados a publicación del diario oficialista Granma sobre un plan de comunicación para la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, a la que calificaron como una “falta de respeto” y “otra mentira más”.

Este lunes el citado medio, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, informó la creación de un grupo temporal de trabajo para ejecutar el referido plan, encabezado por el viceministro de Cultura Fernando León Jacomino, con el apoyo de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales.

También dijo que el objetivo principal de ese plan es “movilizar los sistemas sociales de producción y comunicación para favorecer la educación alimentaria y nutricional con un enfoque agroecológico”.

Captura Facebook/Granma

Además, expuso la presencia en ese encuentro de Frei Beto, presentado como asesor del Programa de Soberanía Alimentaria y Educación nutricional en Cuba, quien dijo que como este es un tema “que tanto preocupa al pueblo, se debe brindar toda la información posible”.

Un usuario molesto dijo en el perfil de este medio en Facebook que “la alimentación en Cuba es producto del desabastecimiento y precios inalcanzables. Ya se perdió la cultura culinaria, ahora solo tenemos para comer lo que se encuentre, lo que podamos alcanzar. Y de qué soberanía alimentaria se habla, si casi no se produce nada”.

“Socioculturalmente le hablo que ustedes están locos, no respetan la audacia de su pueblo, en Cuba no hay comida por el gobierno asfixiante que no le interesa nada más que ser la autoridad”, espeta una opinión.

Otro internauta respondió que “comida en la mesa es lo que necesita el cubano, ustedes mismos se han perdido el respeto con las publicaciones que hacen. Por favor, no sean embajadores de más mentiras”.

“El pueblo se alimenta con comida sólida”, se lee en un comentario.

“Acaso creen que una ley va a resolver todos los problemas acumulados por su pésima administración socialista. Ya no solo son ilusos, ya ofenden la inteligencia del pueblo. Hay descontento general y eso lo saben, es evidente porque no saben ya que m... publicar”, argumenta un usuario en el citado perfil de la red social.

“Tenemos hambre, dice el pueblo, y ustedes en esta comedura de p****”, escribió un internauta.

Otro molesto apuntó que “no creen más grupos y acaben de poner a producir la tierra, hay más indirectos en esos grupos, sin producir, que la cantidad de viandas que se siembra en el país”.

En otra opinión, un cubano le recuerda al medio que la libra de carne de cerdo está a 320 pesos y que “las tarimas están llenas de moscas...nadie puede comprar eso....y ustedes burlándose del hambre del pueblo”.

“¡¡No hace falta ningún reportaje, ni ningún ‘plan de comunicación’ que nos explique nada!!! ¡¡¡LO QUE HACE FALTA ES QUE PRODUZCAN COMIDA Y PUNTO!!!”, espeta otra reacción.

En ese mismo sentido, un cubano dice que “¡¡QUÉ NO NECESITAMOS MAS GRUPOS DE TRABAJO PAGADOS CON EL DINERO DEL PUEBLO, RECONTRAPIN***!! ¡¡LO QUE NECESITAN LOS CUBANOS ES COMIDA, COJO***ES!!”

En otra opinión se concluye que “cuesta contenerse ante esta provocación. Nos están dejando realmente la calle como única salida”.