Periodista cubano se niega a enviar a su hijo al Servicio Militar

El periodista Jorge Enrique Rodríguez fue citado por el régimen cubano tras anunciar que no enviaría a su hijo de 16 años al Servicio Militar.

El reportero, quien trabaja para el medio independiente Diario de Cuba, afirmó en una publicación de Facebook que su hijo recibió una citación para el chequeo médico con "amenaza incluida", la cual él se niega a aceptar.

Tras este hecho, decidió acudir a la reunión en lugar del joven para informar que se negaba a dejarlo formar parte de ese ejercicio, que es obligatorio por un año.

"Los hijos de ellos no van al #ServicioMilitar, van a paseos en yates y a playas paradisíacas", expresó Rodríguez, quien posteó fotos con su hijo "para recordarme a mí mismo lo que este régimen [ni absolutamente nada en este mundo] podrá quitarme jamás: El amor incondicional, e infinitamente desgarrador, que siento por mi príncipe".

"Si mi hijo estornuda, voy a responsabilizar directamente a Miguel Díaz-Canel. Si mi hijo amanece con fiebre, voy a responsabilizar directamente a Miguel Díaz-Canel. Si mi hijo tropieza y se cae, voy a responsabilizar directamente a Miguel Díaz-Canel. Cualquier cosa o evento que suceda a mi hijo, por ínfimo o inaudito que parezca, voy a responsabilizar directamente a Miguel Díaz-Canel. Haber cruzado la línea con mi hijo tiene un costo que tú, señor Miguel Díaz-Canel, no puedes pagar, y que yo no dejaré de cobrar. Sí, es una amenaza directa", apuntó.

Tras sus publicaciones, informó que había sido citado por la G2 para mañana. "Puedes aplicarme la mitad del Código Penal, pero eso me la suda, y me vale dos quintales y medio de verga lo que creas tú y lo que interpreten tus perros sicarios. Lo que yo estoy dispuesto a hacer por mi hijo, mi príncipe amado, no es apto ni para el legendario Charles Mason. Fueron ustedes los que iniciaron este campeonato subestimando a este perro viejo", reiteró.

El periodista fue al lugar de la citación y le recordó a la capitana del Comité Militar del Reparto Eléctrico de La Habana que funcionarios cubanos dijeron ante la Organización de Naciones Unidas en mayo último que el Servicio Militar no era obligatrorio en la isla.

La capitana, "con dos pares de cojone me dijo que ella no cree en los videos porque pueden ser manipulados". Una cosa lo que diga el régimen internacionalmente, y otra lo que se hace dentro del país, subrayó.

"Habían más de 25 muchachos con sus madres y sus padres como si no pasara nada", lamentó. "Todos se echaron cinco paso atrás cuando yo empecé a hablar, como diciendo yo no tengo que ver con eso. Es bastante triste ver la cobardía y sumisión del cubano", expresó.

Dijo que debió escribir con su puño y letra por qué se negaba a que su hijo fuera al servicio militar y concluyó su directa afirmando "yo no tengo ninguna fe en este pueblo".

En mayo la madre Raisa Velázquez también se negó a enviar a su hijo al Servicio Militar, donde en los últimos meses han fallecido varios jóvenes en circunstancias no esclarecidas.

En diciembre del pasado año, Carel Gutiérrez, un joven de 18 años residente en Guanajay, en Artemisa, falleció por una presunta negligencia mientras cumplía el Servicio Militar en la unidad Los Jejenes, según denunció entonces el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

A mediados de junio de este año, otro joven cubano de 18 años, residente en ese caso Nuevitas, en Camagüey, falleció mientras cumplía el Servicio Militar en una unidad de tanques en el municipio Minas. La versión oficial de la tragedia fue que se había suicidado, algo que pusieron en duda sus familiares y allegados.

En 2021 el gobierno cubano consideró imponer el Servicio Militar Activo a jóvenes de ambos sexos que deseen ingresar en carreras universitarias, además de limitar los cargos para quienes no hayan cumplido tal requisito.