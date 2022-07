Estreno de El Chulo y El Carli: "Me Va Bien"

El Chulo y El Carli están calentando las plataformas digitales con un nuevo tema en colaboración titulado “Me Va Bien”.

“Todos corriendo para mi canal de YouTube que ya salió 'Me Va Bien' junto a El Carli, qué clase de palo muy fuerte”, compartió El Presidente del Reparto en su cuenta de Instagram al anunciar el lanzamiento.

Por su parte, El Carli también invitó a sus seguidores en la red social a escuchar la canción: “Ya el video de 'Me Va Bien' está ready el que más comente se lo mando al WhatsApp voy a estar activo en los comentarios lets go”.

“Si tú pensaste que al dejarme solo me iba a matar el dolor / Tú lo que me hiciste fue un favor (…) Desde que te fuiste me va bien”, dice la letra de la canción que habla de una separación entre una pareja y las nuevas oportunidades en el amor que llegaron después.

En el videoclip, dirigido por Alex Lay, una chica en ropa interior muy sexy y con movimientos muy sensuales acapara las miradas.

“Pero qué buen temazo que se mandaron”; “Tremendo junte, esto se va a prender, a correr to' el mundo que viene tremenda candela”; “Reparto duro sin malas palabras para bailar se dan cuenta esto es música muchachones a respetar los rangos indica Chulo”; “Tremendo tema, buen junte, esta riquísimo el tema!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de ambos artistas en YouTube.

“Espero que les guste este estreno para todos mis seguidores, los quiero mucho gracias por el apoyo que me dan siempre”, escribió El Chulo también en la plataforma digital, donde ya el video tiene más de 25 mil reproducciones.

El repartero no descansa con los estrenos: el pasado junio aterrizó con el tema "Tomaste Metroqué" junto a Jacob Forever y a finales de mayo protagonizó otro junte con Yoani Star titulado "No Digas Nada".

