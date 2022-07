Vecinos de Marianao desmienten reportaje Canal Habana

Vecinos de Marianao desmintieron el contenido de un reportaje de Canal Habana, que se hizo viral, por describir un municipio casi idílico, confortable, con abundancia de alimentos y sin apagones; provocando estupefacción y una riada de memes y burlas en las calles de La Habana y redes sociales.

"Es mentira”, dijo una vecina de Los Pocitos a CubaNet. que recorrió el populoso municipio habanero, este lunes, víspera de la celebración del 26 de julio, cuyo acto provincial, se celebró en Marianao.

“El agua está viniendo sucia, que no se puede casi ni tomar. La luz la están quitando todos los días por la madrugada. (…) En cuanto a la alimentación está malísima porque en las tiendas no se puede coger nada. (…) No se puede coger un pollo, no se puede coger nada. Tenemos que comprarlo todo por fuera [en el mercado negro]. Siempre hay millones de personas y son las mismas las que compran el pollo”, lamentó una vecina.

“En la TRD nunca sacan nada. Desde que la inauguraron, más nunca han sacado pollo. Y tremenda matazón, muchas personas no pudieron coger nada porque hubo faltante”, dijo un entrevistado.

“Tú no puedes ni a una tienda (...) entre toda esa gente de la MLC están acabando, robándose todas las cosas (…). Tú vas allí a comprar un paquete de pollo y te dicen ‘No, no te toca’. Y así. ¿Qué van a decir, que Marianao está bueno? Es mentira. Marianao en ninguno de los momentos ha estado bueno, en ningún lado”, lamentó.

En Marianao hay demasiado dengue, el hospital Pediátrico estaba abarrotado de niños contagiados y, por lo menos aquí a Los Pocitos, nunca han venido a fumigar, describió una vecina.

Todo lo transmitido por la televisión es “fachada”, dijo otra. Que caminen pa los barrios marginales, para el final de Los Pocitos, para que vean si Marianao está bueno o está malo. ¡Que caminen para que vean cómo tienen a las gentes viviendo aquí, entre fosas, concluyó.

Tras la emisión del polémico reportaje del programa "Libre acceso", de Canal Habana, las reacciones de perplejidad brotaron espontáneamente en las calles del municipio y del resto de la capital y una explosión de memes inundó las redes sociales, ironizando sobre las bondades de Marianao.