Cubana muestra "lo rico que está Marianao"

Una cubana residente en Marianao compartió un video en su muro de Facebook para mostrar la verdadera cara de su municipio, y no la que trascendió en un reciente reportaje de la televisión estatal, que lo describía casi como un paraíso.

Encarnación Mora posteó un video grabado en la esquina de 118 y 61, donde las aguas de fosa se han adueñado de la calle, y la basura de un tanque roto se ha desbordado y está desparramada por el lugar.

"Mira qué rico está Marianao, todo está rico", dijo.

La mujer señaló un área llena de aguas verdes procedentes de una fosa que lleva años así.

El "río" pestilente pasa justo por delante de una carnicería. "Miren qué insalubridad. Esto es Marianao", subrayó.

Este video sale a la luz días después de que un reportaje emitido en el Canal Habana exaltara los supuestos logros y el "bienestar" de que disfrutan los vecinos del municipio.

La periodista oficialista entrevistó a ocho personas que describieron a Marianao como "una ciudad próspera", donde no hay que hacer colas para comprar alimentos, no se va la luz y les venden "cantidad de pollo".

"El verdadero Marianao, el otro es ciencia ficción", dijo una internauta en la sección de comentarios del post de Encarnación Mora.

"Manden eso para el Canal Habana, a ver si ahora te dicen que es África, no Marianao", señaló un hombre.

La autora del video comentó que el desborde de las aguas sucias ocurre en la zona desde hace años. "En plena pandemia se pasó así mismo. Hoy estaba suave. Cuando es día de agua peor", apuntó.

Una antigua vecina de la zona residente en Miami afirmó que siempre allí la basura se desbordaba y las aguas negras corrían por temporadas, pero al ver el video comprobó que la situación está mucho peor.

"Esos baches tan grandes nunca los viví y los jardines tan abandonados tampoco, pero bueno, también la gente se desanima y se deprime y ni ganas tendrán de mantener su frente. La verdad, es muy duro lo que está pasando, no solo en 61 sino en toda Cuba", subrayó.

Varios internautas ironizaron con frases que se dijeron en el video del Canal Habana.

"No se quejen, que nos dieron la sede del 26 de Julio este año señores. No critiquen, que somos el mejor y más próspero municipio de La Habana, tenemos las fosas reventadas apululu, pero no hacemos colas, dan pollo y comida cantidad, no nos quitan la luz, tenemos agua todo el día. ¿Qué más podemos pedir? En Marianao todo está rico", expresó una mujer.

"No reparan las calles, ¡pero les dan pollo!", escribió un hombre.

El hashtag #SOSMarianao se ha convertido en tendencia en Twitter, con miles de tuits en las últimas horas, tras la popularidad alcanzada por el municipio habanero desde que se emitió el reportaje.

El insólito video de la televisión originó de inmediato una lluvia de memes y burlas sarcásticas en las redes sociales.

Algunos comparan a Marianao con las grandes urbes del primer mundo, y otros ponen anuncios en los que dicen que están buscando una permuta desde El Vedado para ese municipio "oasis".