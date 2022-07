Cubano denuncia falta de atención médica en consultorio de Holguín

Un cubano de Holguín denunció haber sufrido falta de atención cuando acudió a un consultorio médico con una crisis de alergia.

Ghabriel Pérez relató en su muro de Facebook que al llegar al consultorio había tres médicos sentados sin hacer nada, porque en ese momento no había pacientes, pero ni siquiera por eso quisieron atenderlo.

"La consulta vacía, súper vacía. Más que vacía, vaciiiííísima. El estetoscopio sobre la mesa. Y los tres coinciden en que no me pueden auscultar porque 'esos casos se atienden allá, en el consultorio después del DTI'", narró.

Foto: Captura de Facebook / Ghabriel Pérez de Holguín

El denunciante precisó que muy alérgico y que sufre la falta de antihistamínicos que atraviesa el país. Por eso se pasó la noche anterior con tos y necesitaba que lo auscultaran.

En el post, aseguró que esos mismos médicos que le negaron atención son los que van a otros países en misión oficial, y allí se muestran como los mejores profesionales del mundo.

"Se les sale toda la sensibilidad del mundo, y tocan a los pacientes, y curan con la mirada, y ponen en la mano el medicamento... Acá, se les olvida que la persona que tienen delante vive en un país sin transporte, sin luz eléctrica, sin comida, que pudo llegar hasta el policlínico después de cruzar una montaña de vicisitudes", cuestionó.

Ghabriel señaló que si el país pasa por su peor momento epidemiológico de su historia, es por culpa de "medicuchos de agenda burocrática, insensible e indolente", que no hacen nada ante el deterioro cada vez mayor de la vida del pueblo.

"Ven el basural enorme en que se han convertido nuestras ciudades y no hacen NADA, o peor, ríen, bailan, viajan al capitalismo que los salva", criticó.

El paciente compartió su texto con una fotografía tomada a una cuadra del Hospital Lenin, donde se ve una enorme cantidad de basura en la calle.

"Esta es la verdadera causa del dengue y del resto de las enfermedades respiratorias más recientes", sentenció.

Por último, Pérez aclaró que en el casco histórico encontró a un doctor que lo auscultó y le dio un diagnóstico.

"No estoy de antibióticos. Pero debo hallar, varita mágica, antihistamínicos...", concluyó.

En los últimos tiempos son cada vez más frecuentes las denuncias en las redes sociales sobre la mala atención de salud en Cuba.

A comienzos de mes un periodista oficialista denunció la falta de higiene y profesionalidad en el policlínico Mario Escalona, situado en el reparto Alamar, en el municipio Habana del Este.

Javier Acosta Elejalde relató su experiencia en la sala de espera del servicio de estomatología del centro médico, donde los pacientes quedaron "horrorizados y boquiabiertos", no solo por la mala atención de la recepcionista, sino porque a las 8:40 am aún no había instrumentos esterilizados.

Los médicos estaban esperando por el papel para la esterilización y cuando finalmente llegó, "traían el rollo arrastrado por el pasillo a la vista de todos".

"Son estas algunas de las acciones que dejan muy mala imagen y demerita el esfuerzo de otros que trabajan a conciencia y cuya solución no reside en el fin del bloqueo (...). Tiene su causa en la desidia, la falta de profesionalidad y de respeto al pueblo", aseguró.

Hace menos de dos semanas una madre denunció la pésima atención médica que recibió su hija enferma con dengue, quien fue dada de alta hospitalaria a pesar de presentar sangramientos y anemia.

"Si a mi niña la ingresaron con un dengue, alarma, mi niña con sangramiento vaginal, que por cierto, ya se le quitó, y ahora tiene anemia por la mala alimentación que todos sabemos que hay en este país y por toda la sangre que perdió, [por qué] los médicos dicen que hay que darle seguimiento con el médico de familia", cuestionó Rosmery García en su perfil de Facebook.

La joven madre preguntó indignada cómo le iba a subir la hemoglobina a su hija, dada la escasez de comida que afecta al pueblo, y señaló que no estaba dispuesta a esperar a que su pequeña se desangrara, aunque los especialistas le dijeran que su anemia era ligera.