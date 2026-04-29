Jorgito vence el cáncer en Italia tras perder esperanzas en Cuba

Jorgito (Jorge Esteban Reina Llerena) cumple este miércoles nueve años, libre de cáncer en Italia, después de que los médicos cubanos le dijeran a su madre que la única salida era un trasplante de médula ósea que el sistema de salud de la isla era incapaz de realizar debido a la crisis estructural que sufre, especialmente tras la pandemia.

Su madre, Arlety Llerena, relató en CiberCuba, cómo el niño llegó a Italia con un tumor testicular que dio positivo a leucemia, pero cuyo tratamiento de radioterapia recibido en Cuba ayudó al desenlace favorable.

"El testículo sí estuvo positivo (en cáncer) a la leucemia, pero como su tratamiento de radiación en Cuba estaba centrado, el tumor estaba muy localizado y los bordes dieron negativo", explicó Arlety.

Tras extirpar el testículo, los médicos italianos determinaron que el niño podría no volver a recaer, aunque la madre reconoció que el temor persiste dado que Jorgito ha sufrido dos recaídas a lo largo de su enfermedad.

El hallazgo más significativo fue que la médula ósea del niño estaba completamente limpia, lo que hizo innecesario el trasplante que en Cuba se consideraba inevitable. "Su médula estaba limpia, ¿entiendes?", dijo Arlety Llerena.

La madre cuestionó abiertamente la capacidad diagnóstica del sistema sanitario cubano. "En Cuba no sé qué es lo que estaba pasando, que no se habían dado cuenta, incluso a él le dieron un tratamiento, ya me decían que había que llevarlo al trasplante de médula, que había entrado un poquito de recursos al hospital, y el niño iba a entrar al trasplante en ese momento, pero con el favor de Dios no entró».

Llerena también aclaró que el tratamiento recibido en la isla durante los últimos dos años no tenía vocación curativa. "Era más bien un tratamiento preventivo, como para frenar su enfermedad y que no avanzara más. Pero bueno, funcionó, parece que funcionó".

El camino hasta Italia estuvo lleno de obstáculos. La familia solicitó en dos ocasiones una visa para Estados Unidos y fue rechazada en ambas ocasiones. El entonces senador Marco Rubio intervino en el caso y logró que el USCIS priorizara la solicitud en septiembre de 2024, pero EE.UU. denegó definitivamente la visa humanitaria argumentando que el niño no calificaba para un permiso humanitario.

El boxeador Yordenis Ugás fue una de las voces que criticó públicamente la negativa estadounidense de otorgar la visa al menor.

Fue entonces cuando Arlety Llerena escribió a múltiples fundaciones en distintos países sin obtener respuesta, hasta que contactó a una figura conocida en redes sociales como "Nelson el porfiado". "Hasta un día que le escribí a esta persona, que gracias a él y a todo quien le sigue, hoy existe el milagro", dijo la madre.

Ese contacto, junto a una persona llamada Ángela y médicos italianos, hizo posible el viaje en aproximadamente tres meses, con todos los gastos médicos cubiertos por una fundación italiana.

Arlety Llerena resumió el contraste entre lo que pudo ser y lo que fue. "Afortunadamente estamos en este país (Italia) y bueno, vamos a decir que por desgracia en el sentido que uno no está con la familia".

El régimen cubano llegó a calificar de «manipulación» la difusión pública del caso, mientras la familia luchaba por salvar la vida del niño fuera de la isla.

«Con el favor de Dios, no hizo falta ni un trasplante, ni una terapia monoclonal, ni la terapia CAR-T, nada», concluyó Arlety Llerena, en el noveno cumpleaños de su hijo.

Arlety Llerena terminó su entrevista con CiberCuba, animando a las madres que están viviendo una situación similar a la suya, para que no se rindan y hagan todo lo que esté a su alcance buscando alternativas médicas fuera de Cuba. Además, aclaró que todo el tratamiento que ha recibido su hijo ha sido gratuito.