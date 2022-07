Unión Eléctrica anuncia apagones en Cuba durante todo el día

Trabajador de la Empresa Eléctrica de La Habana Foto © Unión Eléctrica UNE / Facebook

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció apagones para este martes durante todo el día, luego de que el lunes el servicio estuviera afectado las 24 horas.

Según la información publicada en su muro de Facebook, en el horario diurno se estima una afectación máxima de 350 MW, y para las horas pico se pronostica que la afectación sea de 173 MW.

Foto: Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El lunes, debido al déficit de capacidad hubo apagones todo el día, aunque la máxima afectación, de 287 MW, fue por la noche, a las 21:50 horas, coincidiendo con el horario pico.

El servicio no se restableció hasta las 2:48 horas de la madrugada de este martes.

En este momento están fuera de servicio por averías tres unidades de la CTE Mariel, dos de la CTE Rente, y otros bloques de la CTE Nuevitas y de Felton.

En total, se mantienen las limitaciones de 452 MW en la generación térmica, mientras que en la generación distribuida están indisponibles por avería 1090 MW y en mantenimiento 420 MW.

Para el horario pico, se pronostica una disponibilidad de 2,647 MW y una demanda máxima de 2,750 MW, para un déficit de 103 MW, por lo que la afectación debe ser de 173 MW.

En los últimos días las autoridades del sector han estado reportando apagones durante las 24 horas.

El lunes, las limitaciones tanto en la generación térmica como en la generación distribuida fueron incluso superiores a las que se prevén para esta jornada.

Cubanos protestaron en la publicación ante lo que consideran una falta de respeto con el pueblo, al que cortan el servicio a cualquier hora, incluso de madrugada, en una época donde de altas temperaturas.

"Lo que en realidad no puedo entender que nos quiten la corriente de madrugada diciendo que hay que ahorrar, con la cantidad de mosquitos y calor, mis niños sin poder dormir, y entonces hagan fiestas con juegos de luces, grupos y demás, en el tenis y más lugares. Le quitan la corriente a Versalles para hacer fiestas en otros lugares, quién dice que quiero música, lo que quiero es que no me quiten la corriente para que mis hijos puedan dormir", pidió una matancera.

"¿Y ayer no estaban en proceso de arranque las unidades de Rente? Todos los días el mismo cuento. Y no se ven soluciones. Y entonces haciendo obras para el 26 de Julio, gastando millones de pesos en la fachada que es lo que se ve, pero llenos de problemas internos. El Estado se lava la cara para dar una imagen al mundo que no es la real, pero siempre se deja sucio lo más importante", señaló un especialista en catastro.