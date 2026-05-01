Secretaria de la UJC presume «la fuerza de nuestro Partido» y habla de «medio millón» en desfile en La Habana

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Meyvis Estévez, primera secretaria del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), publicó este viernes en Facebook un mensaje triunfalista en el que cifró en «medio millón» los participantes en el desfile del Primero de Mayo en La Habana y lo presentó como prueba irrefutable del respaldo popular al régimen.

«Para los que sueñan otros futuros políticos, ahí tienen la muestra de la fuerza de nuestro Partido. Guarden ese número por ahí: Medio millón de personas en La Habana», escribió la funcionaria, como si la cifra —no verificable de forma independiente— fuera a convencer a alguien que no estuviera ya convencido.

Estévez descartó de entrada la idea de que los cubanos asisten a estos actos por obligación, con un emoji de risa incluido: «En los medios de prensa globales, se dice en ocasiones, que los cubanos vamos obligados a las manifestaciones... a ritmo de conga». La ironía es que, días antes del desfile, niños fueron sacados de escuelas en San Miguel del Padrón y Santiago de Cuba para engrosar las marchas previas.

El acto, presidido por Raúl Castro, visiblemente desmejorado a sus 94 años, se realizó este año en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el malecón habanero, en lugar de la Plaza de la Revolución. El traslado, anunciado el 14 de abril como gesto simbólico del régimen, buscaba escenificar desafío "antimperialista" frente a las amenazas del presidente Donald Trump.

Lo que Estévez no mencionó en su post es que, la víspera del desfile, el periodista independiente Ángel Cuza fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado frente a su hija pequeña en La Habana, y que al menos 18 reporteros, activistas y opositores sufrieron cortes de internet o fueron sitiados en sus hogares para impedir cualquier contranarrativa durante el acto.

Los internautas, sin embargo, no necesitaron periodistas independientes para responder. Los comentarios al post de la secretaria de la UJC se convirtieron en un catálogo de ironía popular que ningún discurso oficial puede ensombrecer.

«La Secretaria está troleando o es idea mía», preguntó uno. «Somos un pueblo único en el mundo, con la fuerza intestinal para gritar consignas y cagar apagones; esperamos, seguros, la llegada del combo y la recarga procedentes del imperio», resumió otro con una precisión que pocos analistas políticos habrían mejorado.

Otro comentario apuntó directo a la contradicción más visible del régimen: «A mí me maravilla cómo este gobierno tiene para montar tarima para pronunciar algunas consignas y no tiene para recoger la basura en las calles». Y uno más fue al hueso de la desigualdad: «los que piden sacrificio y resistencia viven como burgueses, ahí tienes un ejemplo: zapatos de 1.400 dólares, te imaginas lo demás, lo que come en su casa mientras los niños de Cuba ni un desayuno pueden tener».

No faltó quien propusiera soluciones farmacéuticas: «Debieron poner Alprazolam de 2 mg». Ni quien sintetizara el programa político del régimen en siete palabras: «Que viva el hambre y los apagones».

El telón de fondo hace el triunfalismo aún más llamativo. Cuba atraviesa apagones de hasta 20 y más horas diarias, con un déficit de generación eléctrica que se ha mantenido por encima de los 1.300 megavatios. Cinco provincias registran niveles extremos de inseguridad alimentaria: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba. Y el 86,6% de los cubanos debe recurrir a la economía informal para no pasar hambre, según una encuesta de abril de 2026.

En ese contexto, la pregunta que varios internautas le lanzaron a la secretaria de la UJC quedó flotando sin respuesta: «¿A defender quéee??».