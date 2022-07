Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones durante todo el lunes: "No hay forma de levantar cabeza"

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció apagones para este lunes en el horario diurno y las horas pico, luego de un domingo con cortes de luz durante las 24 horas por déficit de capacidad.

"La máxima afectación en la noche fue 293 MW a las 22:40 horas coincidiendo con el horario pico. El servicio se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy", informó la entidad en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

En este momento se encuentran fuera de servicio por averías nueve unidades: tres de la CTE Mariel, cuatro de la CTE Rente, y otras dos de las CTE Nuevitas y Felton. Para las horas pico, deben entrar en funcionamiento dos unidades de la CTE Rente y 164 MW en motores diésel.

En total, en la generación térmica hay limitaciones de 344 MW, y en cuanto a la generación distribuida, están indisponibles por avería 1164 MW y en mantenimiento 414 MW.

Debido a ello, en el horario diurno se estima una afectación máxima de 450 MW.

A partir del horario pico, se estima que haya una disponibilidad de 2,519 MW y una demanda máxima de 2,750 MW, para un déficit de 231 MW, por lo que la afectación sería de 301 MW.

Varios internautas mostraron su indignación con la crisis actual, en una época en que las altas temperaturas son imposibles de soportar si no hay electricidad para encender los ventiladores, y los alimentos que necesitan refrigeración se echan a perder.

Foto: Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

"Blablablabla. Ya no saben qué van inventar. Si total, qué les importa que me pase toda la noche echándole aire a mi hija y espantando mosquitos para que no la piquen y le vaya a dar dengue. Cojan vergüenza y hagan un día algo digno por este pueblo que sufre por ver a sus hijos sin dormir", dijo un guantanamero.

"Qué tiempo necesitan las unidades de Renté para el arranque, están en eso hace más de una semana. Está bueno ya de engaños, por favor, cánsense de mentir", exigió un gastronómico.

"No hay forma de levantar cabeza", recalcó un informático.

"Siempre el mismo teque, y así dicen: 'A disfrutar el verano'. Qué abuso", señaló una residente en Mayabeque.