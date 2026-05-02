El Necio publica «poema» al exdictador Fidel Castro desde Moscú: «No te dejaremos morir»

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El periodista oficialista cubano Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes como El Necio, celebró el Día Internacional de los Trabajadores publicando desde Moscú un "poema" en Facebook, en el que promete que el exdictador Fidel Castro no morirá en este año que cumple un siglo de nacido. Lo acompañó de una fotografía suya de perfil frente a la estatua de bronce del dictador en la capital rusa.
El texto, aparecido este viernes con las banderas de Rusia y Cuba como encabezado, es un «diálogo» pleno de lirismo agropecuario del vocero con el líder. En él, el Necio afirma: «No te dejaremos morir en el año de tu centenario. No importa todo lo que amenacen. Hay una memoria global que no te olvida y un pueblo en las calles dispuesto a darlo todo por su independencia».
Y añade: «Este mundo hoy solo está demostrando que nunca te equivocaste. Lo tenías claro todo. Y hay que regresar a ti para entender cuál es nuestro deber en este minuto. Ojalá supieran allá, en nuestra pequeña isla, todo lo que hablan de ti en cada lugar y cuanto te extrañan, Comandante».
Velázquez se encontraba en Moscú tras participar en el Foro Sovintern, primer foro fundacional de la Red Socialista Internacional, celebrado del 25 al 27 de abril en la Casa de los Sindicatos de la capital rusa con más de 300 delegados de 70 países.
Durante su estancia, el propagandista aseguró en entrevista a Sputnik Mundo que en Cuba existe «mucha admiración por Putin y por el pueblo ruso», atribuida al envío de petróleo ruso que alivió brevemente los apagones en La Habana entre el 20 y el 25 de abril.
La ironía de la postal es difícil de ignorar: el principal propagandista digital del régimen rinde culto a un dictador muerto desde las comodidades de Moscú, mientras en Cuba los trabajadores marchaban este viernes bajo consignas de guerra y soportaban apagones de más de 20 horas diarias en medio de una contracción del PIB proyectada en 7,2% para 2026.
El acto central del 1ro de mayo fue trasladado de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista, frente a la Embajada de Estados Unidos, justificado por «austeridad», mientras Raúl Castro declaraba que el régimen estaba «listo para la carga al machete».
La publicación de El Necio no tardó en desatar una avalancha de comentarios que desmontaron su oda revolucionaria. «Fue un mago extraordinario, convirtió el mejor país de hispanoamérica en una isla pobre y con millones de sus hijos en el exilio. Lavó la mente de millones, reclamando humildad, unidad y trabajo. Mientras su palabra era ley y vivía a toda leche en su señorío feudal», escribió un internauta.
Otro usuario apuntó la contradicción más obvia con sorna: «Por qué siempre detrás de un gran defensor del comunismo hay un viajero constante al capitalismo, es como decir que no comes azúcar, pero eres adicto al chocolate». La pregunta que más resonó fue directa: «¿Quién paga los viajes de este penco?».
No faltaron quienes pusieron en perspectiva el legado celebrado: «Corrección: ya se murió y en realidad solo sirvió para que viviera como un Rey millonario y el resto de la ciudadanía en la miseria». Otro fue lapidario: «Él fue el mejor engañó a todo el mundo».
Un internauta fue más allá: «No te pones a pensar por qué tienen que convencer a todos que son buenos, que son justos, que son apoyados. Es la misma necesidad de los estafadores de vender algo que no son y de tanto repetirlo ellos mismos se lo creen y se justifican. Hay que ser muy ruin para justificar o apoyar que un sistema le entregue palos a grupos para reprimir a sus propios hermanos que solo exigen vivir con dignidad».
Velázquez, a quien Estados Unidos impuso restricciones de visado en febrero por presunta participación en campañas de acoso contra diplomáticos, calificó en su momento la medida de «represalia política» y afirmó que nunca planeaba visitar ese país. La estatua frente a la que posó fue inaugurada en noviembre de 2022 por Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel como símbolo de la alianza entre ambas dictaduras, y el centenario de Castro —el 13 de agosto de 2026— ya tiene a El Necio calentando motores desde Moscú, muy patriótico, pero lejos de los apagones.
Preguntas frecuentes sobre la publicación de "El Necio" y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es "El Necio" y cuál es su relación con el régimen cubano?
"El Necio" es el alias de Pedro Jorge Velázquez, un periodista e influencer cubano conocido por su defensa del régimen cubano en redes sociales. Ha participado en campañas de propaganda a favor del gobierno de Cuba y ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, que lo acusa de participar en campañas de acoso contra diplomáticos estadounidenses.
¿Por qué "El Necio" publicó un "poema" a Fidel Castro desde Moscú?
El Necio publicó un "lírico" texto en homenaje a Fidel Castro para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, afirmando que no dejarán morir al dictador en el año de su centenario. La publicación llega tras su participación en el Foro Sovintern en Moscú, un evento que refuerza los lazos entre movimientos socialistas internacionales. Este acto se realizó en un contexto de crisis en Cuba, donde se enfrentan apagones prolongados y una recesión económica.
¿Cuál es la situación actual de Cuba en términos de energía?
Cuba enfrenta una crisis energética severa, con apagones de hasta 24 horas en algunas zonas del país. La isla necesita entre 90,000 y 110,000 barriles de petróleo diarios, pero solo produce aproximadamente 40,000. Aunque Rusia ha enviado petróleo recientemente, estos suministros son insuficientes para cubrir las necesidades del país, lo que ha exacerbado la dura situación económica y social.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana a las publicaciones de "El Necio"?
Las publicaciones de El Necio han generado una ola de críticas e indignación entre los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. Muchos usuarios de redes sociales han cuestionado la narrativa oficialista que intenta maquillar la difícil realidad económica y social que enfrenta el país, señalando contradicciones y acusando al régimen de propaganda engañosa.
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