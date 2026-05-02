El Necio publica «poema» al exdictador Fidel Castro desde Moscú: «No te dejaremos morir»

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El periodista oficialista cubano Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes como El Necio, celebró el Día Internacional de los Trabajadores publicando desde Moscú un "poema" en Facebook, en el que promete que el exdictador Fidel Castro no morirá en este año que cumple un siglo de nacido. Lo acompañó de una fotografía suya de perfil frente a la estatua de bronce del dictador en la capital rusa.

El texto, aparecido este viernes con las banderas de Rusia y Cuba como encabezado, es un «diálogo» pleno de lirismo agropecuario del vocero con el líder. En él, el Necio afirma: «No te dejaremos morir en el año de tu centenario. No importa todo lo que amenacen. Hay una memoria global que no te olvida y un pueblo en las calles dispuesto a darlo todo por su independencia».

Y añade: «Este mundo hoy solo está demostrando que nunca te equivocaste. Lo tenías claro todo. Y hay que regresar a ti para entender cuál es nuestro deber en este minuto. Ojalá supieran allá, en nuestra pequeña isla, todo lo que hablan de ti en cada lugar y cuanto te extrañan, Comandante».

Captura FB/ El Necio

Velázquez se encontraba en Moscú tras participar en el Foro Sovintern, primer foro fundacional de la Red Socialista Internacional, celebrado del 25 al 27 de abril en la Casa de los Sindicatos de la capital rusa con más de 300 delegados de 70 países.

Durante su estancia, el propagandista aseguró en entrevista a Sputnik Mundo que en Cuba existe «mucha admiración por Putin y por el pueblo ruso», atribuida al envío de petróleo ruso que alivió brevemente los apagones en La Habana entre el 20 y el 25 de abril.

La ironía de la postal es difícil de ignorar: el principal propagandista digital del régimen rinde culto a un dictador muerto desde las comodidades de Moscú, mientras en Cuba los trabajadores marchaban este viernes bajo consignas de guerra y soportaban apagones de más de 20 horas diarias en medio de una contracción del PIB proyectada en 7,2% para 2026.

El acto central del 1ro de mayo fue trasladado de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista, frente a la Embajada de Estados Unidos, justificado por «austeridad», mientras Raúl Castro declaraba que el régimen estaba «listo para la carga al machete».

La publicación de El Necio no tardó en desatar una avalancha de comentarios que desmontaron su oda revolucionaria. «Fue un mago extraordinario, convirtió el mejor país de hispanoamérica en una isla pobre y con millones de sus hijos en el exilio. Lavó la mente de millones, reclamando humildad, unidad y trabajo. Mientras su palabra era ley y vivía a toda leche en su señorío feudal», escribió un internauta.

Otro usuario apuntó la contradicción más obvia con sorna: «Por qué siempre detrás de un gran defensor del comunismo hay un viajero constante al capitalismo, es como decir que no comes azúcar, pero eres adicto al chocolate». La pregunta que más resonó fue directa: «¿Quién paga los viajes de este penco?».

No faltaron quienes pusieron en perspectiva el legado celebrado: «Corrección: ya se murió y en realidad solo sirvió para que viviera como un Rey millonario y el resto de la ciudadanía en la miseria». Otro fue lapidario: «Él fue el mejor engañó a todo el mundo».

Un internauta fue más allá: «No te pones a pensar por qué tienen que convencer a todos que son buenos, que son justos, que son apoyados. Es la misma necesidad de los estafadores de vender algo que no son y de tanto repetirlo ellos mismos se lo creen y se justifican. Hay que ser muy ruin para justificar o apoyar que un sistema le entregue palos a grupos para reprimir a sus propios hermanos que solo exigen vivir con dignidad».

Velázquez, a quien Estados Unidos impuso restricciones de visado en febrero por presunta participación en campañas de acoso contra diplomáticos, calificó en su momento la medida de «represalia política» y afirmó que nunca planeaba visitar ese país. La estatua frente a la que posó fue inaugurada en noviembre de 2022 por Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel como símbolo de la alianza entre ambas dictaduras, y el centenario de Castro —el 13 de agosto de 2026— ya tiene a El Necio calentando motores desde Moscú, muy patriótico, pero lejos de los apagones.