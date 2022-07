López Obrador sobre médicos cubanos: “Van a ganar lo mismo que los mexicanos”

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que los médicos cubanos contratados por su gobierno “van a ganar lo mismo que los mexicanos”.

“Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, a todos tenemos que protegerlos, sean mexicanos o sean extranjeros”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este último lunes en el Palacio Nacional y que se trasmitió por su canal en YouTube.

También insistió que “todos los mexicanos tenemos que protegerlos, más allá de las medidas del gobierno”.

Reiteró que es necesario tener médicos en todos los estados, en todos los turnos y también los fines de semana, por lo que celebró la llegada de los primeros 60 médicos cubanos, tras afirmar que “ya casi estamos al 100”.

Obrador refirió que en el estado de Nayarit, donde comenzaron a trabajar los médicos cubanos, ya está al 78% de especialistas, y que la existencia de medicamentos de aplicación gratuita se encuentra al 94% en toda la estructura sanitaria, y van a seguir pronto con los estados de Tlaxcala y Colima.

“En Nayarit ese es el resultado para este primer grupo de médicos cubanos. No puedo decir de los demás estados donde van a trabajar porque ahora es que aplicaremos allí esta experiencia y esperemos que eso sea así no solamente en Tlaxcala y Colima, sino en todo el país”, dijo Obrador.

Asimismo anunció que pronto viajará a esos dos estados últimos estados mencionados, donde también se recibirán a especialistas cubanos, para hacer la misma revisión y evaluación que en Nayarit.

Apuntó a los medios de prensa que “con los médicos cubanos vamos a terminar de cubrir los sectores con déficit de especialistas”, aunque recordó que “no nos van alcanzar y estamos viendo con otros países, porque es muy grave lo que ha sucedido en México por los gobiernos neoliberales que rechazaron la formación de médicos y en particular de especialistas”.

Informó, además, que su gobierno está abriendo escuelas de medicina y enfermería en todo el país, y que ya hay unas 40 en las zonas más apartadas y amplían esa cantidad.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada en el país azteca en el segundo trimestre de 2021 reveló que en México hay cerca de 305,418 médicos, de los cuales el 67% son generales y el 33% son especialistas. De ese total, el 46% son mujeres.

Aunque el presidente Obrador no hizo referencia alguna a la cantidad de dinero que recibirán los médicos cubanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), un médico mexicano recién egresado de la licenciatura gana cerca de 17,422 pesos al mes (848 USD al tipo de cambio actual); mientras que los que cuentan con una maestría perciben alrededor de 21,041 pesos (1025 USD) y los que tienen doctorado 26,695 pesos (1300 USD).

Los médicos mexicanos que se desempeñan en instituciones privadas ingresan mensualmente 20,263 pesos (987 USD), los que laboran en el sector público reciben unos 18,675 pesos (909 USD), y los que prestan sus servicios de manera informal ingresan 14,114 pesos (687 USD).

Como los médicos cubanos trabajarán en el sector público es probable que reciban unos 909 dólares mensuales, tras la afirmación de Obrador de que ganarán lo mismo que los médicos mexicanos.

No obstante, este martes trascendió que México pagará más de 7 mil dólares mensuales a Cuba por cada médico enviado desde la isla, como parte de los convenios suscritos por ambos gobiernos en mayo pasado.

Julen Rementería del Puerto, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, denunció que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pagará al régimen cubano un total de 437 mil pesos mexicanos por médico durante tres meses, unos 145 mil pesos al mes.

"Es un financiamiento descarado, ilegal, absurdo, a otro país simplemente para intentar ayudarlo. No hay forma de que se pueda justificar (…) pero además, traerlos a ese precio es un verdadero descaro, 145,796 pesos por cada médico al mes, eso no puede ser, no se puede permitir", dijo el político en conferencia de prensa virtual.

Asimismo, Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, aseguró que no hay pruebas de que las personas llegadas de Cuba sean realmente médicos, y recalcó que el convenio firmado entre ambos gobiernos es una manera de financiar la dictadura castrista.

Cortés Mendoza calificó de "insultante" para la comunidad médica nacional la contratación de supuestos profesionales de Cuba, pues en México hay personal "listo, preparado y esperando una oportunidad laboral".

"No sabemos primero si realmente son médicos, si realmente tienen la capacidad para tratar a enfermos, pero lo que sí sabemos es que son tratados como esclavos, porque el dinero no es para ellos sino para el dictador Díaz-Canel, de Cuba, y ya en esto quedó muy claro que López Obrador defiende dictaduras", subrayó.

Cortés Mendoza acusó a López Obrador de "tráfico de personas con fines de explotación laboral" y mostró su desconfianza en la labor que desempeñarán los cubanos en el territorio mexicano.

"Hemos hecho el compromiso de dejar un sistema de salud pública de primera y lo voy a cumplir", insistió Obrador este 23 de julio en Nayarit durante el recibimiento de los primeros 60 especialistas cubanos de la salud, de un total de 500 que llegarán al país azteca.

En mayo, los gobiernos de Cuba y México firmaron un convenio para la venta de servicios médicos, la formación de especialistas, investigación, vacunas y medicamentos, pero nunca se reveló el costo ni las obligaciones de cada parte.