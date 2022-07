Emotiva carta de niño cubano en cumpleaños de su padre preso por manifestarse el 11J

Samuel Pupo Martínez, su esposa Yuneisy Santana y su hijo Foto © Facebook / Yuneisy Santana

El hijo de Samuel Pupo Martínez, quien cumple una condena de siete años de prisión por su participación en las protestas del 11J, le envió una emotiva carta a su padre en el día de su cumpleaños 48.

En la misiva, que fue difundida en su muro de Facebook por su madre Yuneisy Santana González, Hugh Dieter Pupo Santana, de 13 años, le cuenta su padre cuánto lo extraña y la tristeza que siente de pasar otro cumpleaños lejos de él.

“Papá, otro cumpleaños sin ti, sin poder darte un beso, un abrazo, y decirte ‘felicidades’. Estoy muy triste y te extraño mucho. Le sigo pidiendo a Dios todas las noches que estés en casa con mi mamá y conmigo, pero parece que no me oye. Creo que se lo estoy pidiendo muy bajito. Ya estoy de vacaciones, casi nunca hay corriente, y me aburro mucho”, escribe el niño.

Facebook / Yuneisy Santana

Hugh Dieter le cuenta a su padre como es el día a día de la familia y qué no pierden la esperanza de que pronto sea liberado.

“Si estuvieras aquí nos fuéramos aquí nos fuéramos con mamá para el Coppelia o a Varadero, nada es igual sin ti. Mamá sigue trabajando mucho para poder ir a verte. Mamá me dice que no estamos solos, que pronto estarás en casa, que muchas personas están pidiendo que seas libre, y eso me gusta mucho y me da alegría”, dice a su padre.

Las últimas líneas de la carta, el niño las dedica a insuflarle ánimos a Samuel Pupo Martínez.

“No quiero que pases otro cumpleaños en la cárcel, enfermo y con lo flaco que estás, te amo, tu niño”, concluye.

En el post de Facebook donde difundió la misiva, Yuneisy Santana González dijo que el próximo 28 de julio será el segundo cumpleaños que Pupo Martínez pasa lejos de su familia “por gritar, manifestarse y querer una vida digna para nuestro niño. una cuba libre y en democracia, sin comunismo”.

Según esta angustiada madre, su hijo apenas come y en lo único que piensa es en su padre.

“Todo quiere llevárselo a papá, todo el tiempo está diciéndome: cómo estará mi papá, cuándo es la visita de papá. ¡¡¡Y yo sacando fuerzas de donde no hay y explicándole que papá pronto estará en casa, sin saber sí será verdad!!! Porque de esta DICTADURA se puede esperar cualquier cosa, porque cada día, cada segundo se me hace eterno e insoportable. Pero se lo prometí a nuestro niño, que no descansare hasta que papá no esté en casa de donde nunca debió salir”, afirmó.

La mujer denunció además que un sujeto que no se identificó la amenazo con que le quitarían la custodia del niño si seguía publicando cartas o videos en las redes.

“Y para este señor vestido de carmelita que vino a mi casa sin identificarse y me dijo que si seguía publicando cartas o videos de mi niño me lo iban a quitar, porque yo estaba afectando psicológicamente al niño, tronco de ABUSADOR Y DESCARADO. Aquí les va otra cartica y si quieren toquen a mi hijo, ustedes saben que mi esposo es inocente y mi hijo y yo no nos callaremos hasta que no sea LIBRE, Porque no estamos cometiendo ningún delito, delito es tener a mi esposo un año en prisión diabético, hipertenso, con glaucoma, ESCLERODERMIA, enfermedad esta Degenerativa no compatible a prisión según las Normas Mandela”, comentó la madre.

Samuel Pupo Martínez, de 47 años y residente en Cárdenas, fue detenido el 11 de julio y desde entonces permanece en la prisión de máxima severidad de Agüica, a pesar de padecer graves problemas de salud.

Ese día, durante las manifestaciones pacíficas, se subió sobre un carro volcado y gritó "¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!", muy cerca de la sede del Partido en el municipio.

Por ello, la Fiscalía lo acusó de haber liderado las protestas y el tribunal lo sentenció a siete años de prisión, por los delitos de desacato y desórdenes públicos.

Pupo es licenciado en Matemáticas y Computación, y en el momento de entrar a prisión trabajaba de manera autónoma.

Su hijo Hugh Dieter ya ha escrito antes a su padre desgarradores mensajes donde le manifiesta su angustia y el deseo de volver a verlo libre.