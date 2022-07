Detalles agresión de la Cónsul cubana en Galicia contra portuguesa

La Cónsul General de Cuba en Galicia, Yahima Martínez Millán, agredió a la ciudadana portuguesa, residente en España, Vania Coelho Da Cunha Guimaraes, mientras filmaba una directa de la activista cubana Avana de la Torre, junto al busto de José Martí, en Santiago de Compostela, corroboraron ambas agredidas a CiberCuba.

Hasta el 11 de julio de 2021, el consulado cubano en Galicia colaboró con Coelho Da Cunha, nacida en Angola, difundiendo actos culturales promovidos y financiados por ella que -en esa fecha- envió un whatsapp a la cónsul, comunicándole que apoyaría las manifestaciones de la emigración cubana contra la represión desatada por el gobierno cubano.

La empresaria y promotora cultural europea, llegó a Galicia con 18 años y trabó amistad con la hija de la entonces vice cónsul cubana porque eran las dos únicas jóvenes negras en Santiago de Compostela; relación que luego fueron heredando cónsules sucesivos.

Días antes de la agresión, la cónsul -acompañada por otras seis personas, incluido su marido- se encontró con la agredida en la terraza "Cestaño" de la capital gallega, donde estaba junto a amigas dominicanas; la diplomática preguntó si eran cubanas y, al comprobar que no, dijo que lo había pensado porque, para ella, "Vania es una cubana más".

Al oírla, Coelho Da Cunha pidió a la cónsul hacer un aparte, petición que puso en guardia a sus acompañantes, y le recordó -en privado- su whatshapp enviado el 11J, pero reiterándole que "contra ti no tengo nada, soy persona democrática y creo que una persona no es enemiga porque piense de manera diferente a la mía".

Pero si tu vas a gritar ¡SOS Cuba!, tienes que decir también ¡Abajo el bloqueo!, repuso la cónsul; propuesta que Vania rechazó porque "no soy partidaria de intentar cambiar la manera de pensar de las personas", reiterándole que no tenía nada en contra suya; ripostando la diplomática que ella no necesitaba saber eso; y la agredida concluyó que lo hacia por ella, para cerrar un ciclo, y no por quien sería su agresora un par de días después.

Avana de la Torre frente a la Comisaría donde puso la denuncia / Foto: A. T.

La agresión

Avana de la Torre y el médico cubano Lucio Enriquez Nodarse realizaban el tradicional Camino de Santiago, una peregrinación religiosa muy popular en España. y decidió hacer una pausa para rendir tributo al Apóstol de Cuba, José Martí Pérez, aprovechando que tiene un busto de recordación en el parque "Eugenio Granell", de la capital gallega.

La activista cubana contactó previamente con Coelho Da Cunha y ambas se encaminaron hacia el busto de Martí, donde encontraron a unos operarios municipales trabajando, que daban un repaso al monumento y aledaños porque, más tarde, habría un acto del Consulado cubano; siempre según la versión de De la Torre.

El vídeo que acompaña esta nota, muestra a la activista haciendo una directa, cuando aun los operarios municipales no habían retirado sus herramientas del busto.

"Sabiendo que el consulado celebraría un acto, nos apuramos y -una vez que se retiraron los operarios- Vania cogió mi móvil para filmarme, mientras leía unas palabras dedicadas a Martí, un poco después vi a una señora que se acercaba, acompañada por dos señores y seguí leyendo; pero de pronto y -sin mediar palabras- la mujer se abalanzó sobre mi amiga, estrellando el móvil contra el suelo y lesionándola; como no la conocía, en un primer instante pensé en un atraco".

Tras el forcejeo, Vania C. G. y Avana de la Torre fueron hasta un centro médico cercano, que emitió un parte de lesiones y a una comisaría de policía, donde interpusieron sendas denuncia contra la cónsul Martínez Millán.

CiberCuba intentó obtener la versión de la agresora, pero la diplomática no ha respondido a nuestras llamadas ni mensajes, hasta el momento de publicar esta nota; en caso de que lo haga, la publicaremos.

Hasta el momento, el gobierno español, su Delegación en Galicia y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela guardan silencio sobre la agresión de la cónsul cubana contra Coelho Da Cunha y De la Torre.

Presunto policía cubano en Galicia / Foto: Avana de la Torre

Estando De la Torre y Enriquez ya en Santiago de Compostela, ambos coincidieron con una manifestación pública promovida por el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) reclamando la independencia de Galicia; respondiendo espontáneamente la emigrada cubana con un grito de ¡Viva España!; cuando alguien reclamó su atención y le hizo una foto, sin su consentimiento, pero su acompañante, reaccionó e hizo lo mismo, captando a un hombre, que luego Vania Coelho Da Cunha Guimaraes identificó como uno de los acompañantes de la Cónsul General de Cuba en Galicia; cuando se encontraron en "Cestaño".

El BNG es el principal aliado político del castrismo en Galicia, donde promovió la iniciativa que hizo posible la inauguración este jueves de la casa museo y centro de interpretación de la emigración gallega, en la casa natal de Ángel Castro Argiz, padre de Fidel, Raúl y sus hermanos.