Investigan a 145 organizaciones pro-Cuba con ingresos de $1,000 millones por presunta coordinación con el régimen

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a 145 organizaciones sin ánimo de lucro pro-Cuba que declaran ingresos conjuntos de aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales, por presuntamente coordinar actividades políticas con funcionarios del Gobierno cubano sin registrarse como agentes extranjeros.

La investigación, que también involucra al Departamento del Tesoro, examina si un diplomático cubano dirigió campañas de presión, mensajería y organización en todo el territorio estadounidense, en posible violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), norma de 1938 que exige transparencia a quienes actúan bajo dirección de un gobierno foráneo para fines políticos.

Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores federales es la velocidad con que esta red reaccionó tras la imputación de Raúl Castro: apenas nueve minutos después de que el fiscal general Todd Blanche anunciara los cargos contra el exlíder cubano, ya estaba activa una «red de respuesta rápida» en todo el país para movilizar apoyo a Castro y al Partido Comunista de Cuba.

Esa coordinación casi instantánea es considerada por los investigadores como un posible indicador de dirección extranjera sobre las actividades políticas de estos grupos en suelo estadounidense.

Además de las 145 organizaciones, los investigadores revisan a unas 40 personas estadounidenses que presuntamente colaboraron con funcionarios cubanos para transportar suministros a Cuba en convoyes y flotillas.

Entre los grupos activistas pro-Cuba más visibles en Estados Unidos figura CODEPINK, organización conocida por sus campañas contra el embargo y por organizar delegaciones de viaje a la isla, cuyos integrantes han aparecido en aeropuertos con carteles de «Cuba mi amor» y «Abajo el bloqueo».

La investigación se produce días después de que el Departamento de Justicia desclasificara, el pasado martes, un indictment sustitutivo contra Raúl Castro, de 94 años, y cinco coacusados cubanos ante un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.

Los cargos incluyen conspiración para matar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

Las cuatro víctimas fueron Carlos Alberto Costa, Armando Alejandre Jr., Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

La Embajada de Cuba en Washington rechazó las acusaciones y afirmó que sus diplomáticos actúan conforme al artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Fox News Digital, que publicó la investigación este sábado, señala que su reportaje es la primera entrega de una serie sobre las alegaciones de que el Gobierno cubano construyó una red de influencia dentro de Estados Unidos que las autoridades federales investigan ahora.

De ser condenado por los cargos más graves, Raúl Castro podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua, en lo que representa la acción judicial más contundente de Washington contra la cúpula del régimen cubano en décadas.