Carlos Fernández de Cossío acusa a Marco Rubio de "mentir reiteradamente" sobre Cuba

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Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, acusó este miércoles al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de mentir de forma deliberada sobre Cuba para justificar lo que calificó como una «agresión cruel y despiadada» contra el pueblo cubano.

«La razón por la que el Secretario de Estado de EE.UU. miente tan reiterada e inescrupulosamente al referirse a Cuba y tratar de justificar la agresión a la que somete al pueblo cubano, no es ignorancia o incompetencia. Sabe bien que no hay excusa para una agresión tan cruel y despiadada», escribió Cossío en su cuenta de X.

El funcionario subrayó que las declaraciones de Rubio no responden a un error de juicio ni a desconocimiento, sino a una estrategia consciente, lo que convierte su mensaje en la acusación más directa que ha lanzado contra el secretario de Estado desde que comenzó la escalada retórica entre ambos gobiernos en mayo de 2026.

El tuit llega en un momento de tensión máxima entre Washington y La Habana. El 7 de mayo, Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana.

El 13 de mayo, a bordo del Air Force One, Rubio describió a Cuba como un «estado fallido» y dijo que darían una oportunidad al régimen para mejorar la economía, pero no creía que la transformación llegue a la isla sin un cambio de gobierno.

El 17 de mayo, el portal Axios publicó un reporte basado en inteligencia clasificada estadounidense según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, y que funcionarios cubanos habrían discutido su posible uso contra la Base Naval de Guantánamo, buques militares y Key West, Florida.

Cossío ha respondido sistemáticamente a cada declaración de Rubio. El 10 de mayo calificó una supuesta oferta de ayuda humanitaria estadounidense de «sucio negocio político».

El 14 de mayo negó que Cuba haya amenazado a EE.UU. y acusó a Washington de practicar una «guerra económica despiadada».

El 17 de mayo invocó el derecho a la legítima defensa y afirmó que el esfuerzo «anticubano» para justificar una agresión militar «se intensifica por hora».

El secretario de Defensa Pete Hegseth declaró ante el Congreso el 12 de mayo que Cuba es una «amenaza para la seguridad nacional» de EE.UU., mientras funcionarios de inteligencia estadounidenses señalaron que no consideran inminente un ataque, aunque sí ven la situación como un riesgo de escalada.

El intercambio de este miércoles representa un punto álgido de la confrontación retórica entre el régimen cubano y la administración Trump-Rubio en lo que va de 2026.

Cossío enmarcó la política estadounidense hacia Cuba no como un error de cálculo, sino como una campaña de mentiras deliberadas al servicio de lo que el propio Rubio ha descrito como una economía cubana «rota e imposible de arreglar mientras el régimen actual mantenga el mando».