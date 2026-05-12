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La Embajada de Rusia en Cuba celebró este martes una rueda de prensa para anunciar la «Carrera de la Amistad», un maratón popular previsto para el sábado 16 de mayo frente a su sede diplomática en La Habana, en un gesto de propaganda bilateral que contrasta de forma brutal con la crisis alimentaria que atraviesa la isla.
El evento, organizado anualmente junto al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), conmemora el Día de la Victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial y el aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
El embajador ruso Víctor Koronelli presidió el acto y dijo: «La Carrera de la Amistad es un testimonio de los históricos vínculos entre nuestros pueblos. Es importante que los rusos y los cubanos festejemos juntos la Victoria».
Juan Carlos Mesa, Segundo Jefe de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas MARABANA-MARACUBA, ofreció los detalles técnicos del recorrido y reconoció que la carrera se desarrollará «a pesar de las complejas condiciones en el país», atribuyéndolas —con el lenguaje habitual del régimen— al «bloqueo criminal» de Estados Unidos.
La inscripción abre a las 8:00 y el inicio del maratón está previsto para las 10:00 del sábado.
Mientras Moscú organiza fiestas deportivas, una de cada tres familias cubanas pasa hambre, según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program (FMP), publicada el 6 de mayo.
El informe revela que el 33,9% de los hogares cubanos reportó que al menos un miembro se fue a dormir sin comer durante 2025, un aumento de 9,3 puntos porcentuales respecto a 2024.
Para abril de 2026, el 96,91% de la población carecía de acceso adecuado a alimentos, el 25% se acuesta sin cenar diariamente y el 29% de las familias ha eliminado al menos una comida al día.
El colapso productivo agrava el cuadro: la producción de carne de cerdo cayó 93,2%, la de arroz entre 59% y 81%, la de huevos 43% y la de leche 37,6%.
A eso se suman los apagones, que en marzo de 2026 alcanzaron hasta 25 horas diarias. El 80% de los hogares cubanos reportó haber perdido alimentos refrigerados por los cortes eléctricos, según datos del FMP publicados este lunes.
Rusia ha enviado petróleo, concedido créditos y prometido un plan de inversión superior a 1,000 millones de dólares en sectores como energía, transporte y alimentos.
Sin embargo, Cuba ha puesto sus industrias en manos rusas sin que ello haya revertido el colapso económico ni la escasez que padece la mayoría de la población.
La propia convocatoria al maratón replica la narrativa oficial del régimen al culpar al embargo estadounidense de las «complejas condiciones» del país, eludiendo seis décadas de gestión dictatorial como causa estructural de la crisis.
Las muertes por desnutrición en Cuba aumentaron un 74% entre 2022 y 2023, pasando de 43 a 75 fallecidos según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), una cifra que ilustra hasta dónde ha llegado la carrera que los cubanos libran cada día: no por medallas, sino por sobrevivir.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria en Cuba y el maratón organizado por Rusia
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la "Carrera de la Amistad" organizada por Rusia en La Habana?
La "Carrera de la Amistad" es un maratón popular organizado por la Embajada de Rusia en Cuba y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER). Se celebra para conmemorar el Día de la Victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial y el aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Cuba. El evento está previsto para el 16 de mayo frente a la sede diplomática en La Habana.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria a la población cubana?
Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025», el 33,9% de los hogares cubanos reportó que al menos un miembro se fue a dormir sin comer durante 2025. Además, para abril de 2026, el 96,91% de la población carecía de acceso adecuado a alimentos. La escasez de alimentos se agrava por el colapso productivo y la falta de servicios básicos como electricidad y agua potable.
¿Qué papel juega Rusia en la actual crisis energética y alimentaria de Cuba?
Rusia ha enviado petróleo y concedido créditos a Cuba, además de prometer inversiones en sectores clave como energía y alimentos. Sin embargo, a pesar de estas ayudas, la crisis económica y la escasez de recursos persisten en la isla. Las sanciones de Estados Unidos y la falta de producción local han sido factores determinantes en la situación actual.
¿Cuál es la situación de los apagones en Cuba y su impacto en los alimentos?
Cuba ha experimentado apagones de hasta 25 horas diarias, lo que ha afectado la refrigeración y conservación de alimentos. El 80% de los hogares reportó pérdidas de alimentos refrigerados debido a los cortes eléctricos. Esta situación agrava la crisis alimentaria y aumenta la inseguridad alimentaria en la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.