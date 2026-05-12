Rusia invita a maratón en La Habana mientras los cubanos siguen "corriendo" detrás de la comida

Vídeos relacionados:

La Embajada de Rusia en Cuba celebró este martes una rueda de prensa para anunciar la «Carrera de la Amistad», un maratón popular previsto para el sábado 16 de mayo frente a su sede diplomática en La Habana, en un gesto de propaganda bilateral que contrasta de forma brutal con la crisis alimentaria que atraviesa la isla.

El evento, organizado anualmente junto al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), conmemora el Día de la Victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial y el aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El embajador ruso Víctor Koronelli presidió el acto y dijo: «La Carrera de la Amistad es un testimonio de los históricos vínculos entre nuestros pueblos. Es importante que los rusos y los cubanos festejemos juntos la Victoria».

Juan Carlos Mesa, Segundo Jefe de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas MARABANA-MARACUBA, ofreció los detalles técnicos del recorrido y reconoció que la carrera se desarrollará «a pesar de las complejas condiciones en el país», atribuyéndolas —con el lenguaje habitual del régimen— al «bloqueo criminal» de Estados Unidos.

La inscripción abre a las 8:00 y el inicio del maratón está previsto para las 10:00 del sábado.

Mientras Moscú organiza fiestas deportivas, una de cada tres familias cubanas pasa hambre, según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program (FMP), publicada el 6 de mayo.

El informe revela que el 33,9% de los hogares cubanos reportó que al menos un miembro se fue a dormir sin comer durante 2025, un aumento de 9,3 puntos porcentuales respecto a 2024.

Para abril de 2026, el 96,91% de la población carecía de acceso adecuado a alimentos, el 25% se acuesta sin cenar diariamente y el 29% de las familias ha eliminado al menos una comida al día.

El colapso productivo agrava el cuadro: la producción de carne de cerdo cayó 93,2%, la de arroz entre 59% y 81%, la de huevos 43% y la de leche 37,6%.

A eso se suman los apagones, que en marzo de 2026 alcanzaron hasta 25 horas diarias. El 80% de los hogares cubanos reportó haber perdido alimentos refrigerados por los cortes eléctricos, según datos del FMP publicados este lunes.

Rusia ha enviado petróleo, concedido créditos y prometido un plan de inversión superior a 1,000 millones de dólares en sectores como energía, transporte y alimentos.

Sin embargo, Cuba ha puesto sus industrias en manos rusas sin que ello haya revertido el colapso económico ni la escasez que padece la mayoría de la población.

La propia convocatoria al maratón replica la narrativa oficial del régimen al culpar al embargo estadounidense de las «complejas condiciones» del país, eludiendo seis décadas de gestión dictatorial como causa estructural de la crisis.

Las muertes por desnutrición en Cuba aumentaron un 74% entre 2022 y 2023, pasando de 43 a 75 fallecidos según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), una cifra que ilustra hasta dónde ha llegado la carrera que los cubanos libran cada día: no por medallas, sino por sobrevivir.