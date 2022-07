Cubano Pedro Pablo Pichardo es campeón mundial de triple salto con Portugal

El cubano Pedro Pablo Pichardo es el nuevo medallista de oro del triple salto, al imponerse en el evento de esta disciplina correspondiente al Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Eugene, Estados Unidos, en el que representó a Portugal.

Pichardo, quien ya es también titular olímpico, se impulsó hasta los 17.95 metros (m) para ganar la corona y extender su dominio al más alto nivel. Ese registro es también el mejor de toda la temporada y fue conseguido desde su primer intento de salto.

El atleta, de 29 años, fue además campeón de Europa en 2021 y antes de abandonar la Federación Cubana de Atletismo y comenzar a compartir con Portugal en 2019, había conseguido dos medallas de plata en los Campeonatos Mundiales del llamado deporte rey.

De acuerdo con el sitio oficial de European Athletics, el saltador caribeño también mantuvo una secuencia de marcas que le hubieran valido para el oro, pues se estiró hasta los 17.92m, 17.57m y 17.51m. "Abrí con fuerza. Desde que salí de mi residencia, mi mentalidad estaba centrada en los 18 metros. Hoy no me ha salido, pero lo más importante es que he ganado el oro”, dijo el atleta sobre su competencia.

Pichardo se centrará ahora en el Campeonato de Europa que se celebrará en Munich, Alemania, con la perspectiva de añadir el título al aire libre a la medalla de oro continental en pista cubierta, que ganó en Torun en marzo último.

El saltador Fabrice Zango, natural de Burkina Faso y en representación de Francia se quedó con el subtítulo en la final de Eugene 2022, que aconteció este 23 de julio. El chino Yaming Zhu copó el podio de premiaciones con la presea bronceada.

El cubano Lázaro Martínez, campeón mundial bajo techo y última esperanza de Cuba de no irse sin medallas del evento deportivo, cometió tres faltas consecutivas en la tabla de saltos y fue eliminado de la segunda ronda.

De esta forma la delegación caribeña registró la peor actuación de un equipo cubano en Campeonatos Mundiales de Atletismo, pues ni siquiera la titular mundial de Doha 2019, la discóbola Yaimé Pérez, pudo conquistar una presea. Cuba nunca se había ido sin premios en ningún Mundial desde el nacimiento de esta clase de contiendas en 1983.

Además de la decepcionante actuación de Pérez, la isla tampoco pudo celebrar con la participación del saltador largo Maykel Massó, las triplistas Liadagmis Povea, Leyanis Pérez, y Davisleydis Velazco; la cuatrocentista Roxana Gómez; la ochocentista Rose Mary Almanza; el saltador de altura Luis Enrique Zayas; el también triplista Andy Hechavarría; la vallista corta Greisys Robles; la discóbola Silinda Morales y el velocista Shainer Rengifo.

El caso de Pichardo es uno de los tantos que muestra la crisis del deporte rey en el país, marcado por el éxodo de atletas muy prometedores, como es el caso del corredor de 200 m Reinier Mena y los saltadores Juan Miguel Echeverría y Jordán Díaz. Además estuvo ausente la discóbola Denia Caballero y la pertiguista Yarisley Silva, quien recientemente anunció su retiro del deporte.

El nuevo campeón mundial fue autorizado a competir por Portugal en 2018, luego de que adquiriera la nacionalidad lusa en 2017. Pichardo, quien hoy milita en el club Benfica de Lisboa, había abandonado el equipo cubano en abril de 2017 mientras se encontraba en Stuttgart (Alemania) tras el Mundial de Atletismo de Londres.

El atleta, nacido en Santiago de Cuba, dijo en una entrevista posterior al permiso de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), que no lamentaba su decisión de salir de la isla y la calificó como la mejor de su vida.