Ricky Martin agradece acogida del público en su primer concierto tras escándalo por violencia doméstica

Ricky Martin agradeció al público asistente a sus presentaciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, las primeras después de enfrentar acusaciones por violencia doméstica.

En su cuenta oficial de Instagram, el Rey del Pop Latino agradeció la energía que le insufló el público en su debut en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California.

“Dos noches increíbles con @gustavodudamel y @laphil en el @hollywoodbowl. Dos actuaciones que nunca olvidaré llenas de pasión, nostalgia y un sentimiento puro que me empuja a seguir haciendo lo que me gusta. Ya puedo sentir que hay un antes y un después. Vamos a ver lo que nos espera. Un día a la vez. A todos los del público, muchas gracias por la energía que me han dado. Me ha llenado como el combustible de un cohete. Son mi vicio”, escribió.

Las presentaciones, el 22 y 23 de julio pasados, estuvieron acompañadas por la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) bajo la conducción del director venezolano Gustavo Dudamel.

LA Phil intervino en temas como “Till I Get To You”, “Tal vez”, “La bomba”, “Livin’ la Vida Loca”, que pusieron a bailar a los asistentes en la primera aparición de Ricky Martin en el recinto, según informó Los Ángeles Times.

Entre los temas con los que amenizó el concierto del puertorriqueño, la orquesta presentó, además, una obra reciente de la compositora cubana Ivette Herryman Rodríguez.

Una acusación por violencia doméstica estuvo a punto de anular el espectáculo del artista en el anfiteatro californiano, pero la desestimación del caso un día antes lo impidió.

A inicios de julio, se conoció de una denuncia por violencia doméstica, la cual aseguró la superestrella que era “totalmente falsa”.

"La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", había compartido en las redes sociales.

Se trataba de una orden de protección extendida por una jueza puertorriqueña luego de que el sobrino de Ricky difundiera haber sostenido una relación con su tío durante meses y ser acosado por el cantante después de la ruptura.

“La verdad prevalece”, dijo la estrella pop al dar a conocer la noticia de la desestimación del caso, acompañada del acta con la resolución del caso.

Tras el escándalo, el puertorriqueño no tuvo más que agradecer y compartir dos noches de canto y baile con el público californiano.

“Aliviado y agradecido”, así definió Los Ángeles Times al cantante.

“Haberse librado de un problema legal que tenía el potencial de arruinar su vida un día antes de su debut en el Hollywood Bowl tiene que haber sido un enorme alivio para Ricky Martin, quien se mostró jovial y agradecido en el primero de los dos conciertos ofrecidos en el popular recinto al aire libre del Sur de California”, comentó el sitio.

