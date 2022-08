Madre cubana a Díaz-Canel: ¿Cuándo se me acaben los mandados, qué comida le doy a mis hijas?

Una madre cubana denunció la precariedad con que sobrevive un profesional en Cuba y la carencia de alimentos para sustentar a una familia.

La mujer, profesora y madre de dos niñas, publicó a través de las redes sociales un mensaje de denuncia de la crisis actual, que terminó con preguntas directas a Miguel Díaz-Canel.

"Miguel Díaz-Canel... ¿Qué hago? ¿Cuándo se me acaben los mandados, qué les doy a mis hijas de comida? ¿Con qué lavo la ropa? ¿A dónde las llevo este mes a pasear, porque creo que es un derecho de los niños que se distraigan? ¿Cómo le explico a la pequeña que tiene que aguantar el calor y los mosquitos porque el país no tiene presupuesto para arreglar las roturas de las Termoeléctricas?", dijo Zahily Rivera.

Explicó que se dirigía al mandatario porque él pidió a los cubanos ser pacientes, pero pasan los años y la crisis económica y social no hace más que empeorar. Las personas no ven una solución cercana para sus conflictos.

"Le pregunto a usted porque fue usted el que expresó que tenemos que ser pacientes. Venga y viva lo que estoy pasando yo, y todo el pueblo, y luego exija paciencia. El pueblo tiene miedo de expresar lo que siente porque ustedes toman medidas por quejarnos y decir la verdad, pero basta ya", dijo.

En su mensaje Rivera también confesó las dificultades que enfrenta cada día para mantener su hogar, y las trabas para adquirir insumos y alimentos.

Madre cubana en grupo en Facebook San Antonio de los Baños

"¿Qué vida es ésta? Me paso todo el tiempo trabajando para pasar trabajo. Pasamos trabajo para dormir, tenemos calor y los mosquitos nos pican; para comer y me imagino que no tenga que explicar el por qué; para bañarme porque sólo nos dan un jabón al mes y para lavar ni digamos. ¡Este mes no nos tocó!!", dijo.

La cubana explicó que para coger agua en su casa también se enfrenta a una odisea porque es "cada 3 días, durante solo 12 horas". Ese horario coincide con apagones en su vivienda y en el circuito del acueducto, por lo que también tiene interrupción del servicio en el corto horario establecido.

Solo tiene cuatro horas, entre las 12 de la madrugada y las 4:00 am para recopilar agua suficiente para tres días. Esta situación la sufren a diario miles de cubanos, que deben incluso cargar los cubos de agua subiendo por las escaleras en los edificios para llenar tanques en los apartamentos y acumular el preciado líquido para varios días.

La semana pasada otra madre cubana denunció los altos precios de las confituras y la venta de estos productos en moneda libremente convertible (MLC). La mujer cuestionó la gestión del Estado y su publicación se hizo viral en las redes sociales.

“Yo no quiero una vida llena de lujos, quiero solo lo necesario para que mis hijos tengan una infancia feliz, quiero darle a mis hijos con el sudor de mi trabajo lo necesario para vivir y por qué no, darle también sus gustos”, subrayó.