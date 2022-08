Daniel Triana renuncia a salir del país: "Mi vida está en Cuba"

Actor y activista Daniel Triana Foto © Facebook/ Danielito Tri Tri

El actor y activista cubano Daniel Triana Rubio, conocido como Danielito Tri Tri, renunció a viajar al extranjero y aseguró que su vida está en Cuba.

"Me hubiera encantado estar en Kassel (Alemania) con Perséfone Teatro Cuba compartiendo nuestro arte y representando el teatro independiente cubano, pero la Seguridad del Estado me ha dejado saber que me quiere fuera del país. Quieren que sea un nombre más en su lista de destierros abusivos y arbitrarios", dijo en Facebook este lunes.

Facebook Danielito Tri Tri

El activista explicó que las autoridades cubanas solo le ofrecieron un pasaje de ida. "¿Por qué? Porque anhelo otro sistema político para mi país y eso es criminalizado", aseguró.

Daniel reafirma en su mensaje que el gobierno cubano es un régimen dictatorial y alertó que seguramente terminará abandonando el país como otros activistas han hecho, pero mientras llega ese momento denunciará las arbitrariedades del Estado, desde la isla.

"Es una dictadura el gobierno que regurgita a sus ciudadanos como si de basura se tratara. Por ahora no me voy. Imagino que lo haré en algún momento, como buena parte de mi generación. Mientras tanto mi vida está en Cuba", explicó.

Este fin de semana otro activista cubano, el poeta Amauri Pacheco, anunció públicamente su decisión de no viajar a Documenta Fifteen, uno de los eventos de arte contemporáneo más importantes cuya sede será en Kassel, por temor a que el régimen le impida regresar a Cuba.

El activista y miembro del Movimiento San Isidro (MSI) argumentó que lleva casi un año a cargo de sus hijos y bajo cargos de desorden público e instigación a delinquir desde las protestas del 11 de julio de 2021.

Los activistas cubanos sufren el continuo asedio de la Seguridad del Estado. Algunos han salido del país por becas académicas o tratamientos médicos y luego el gobierno no les ha permitido regresar. Usan las salidas al extranjero para someter a los opositores al régimen al destierro. Entre los casos más conocidos están Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola.

Una de las denuncia de acoso de la Seguridad del Estado más recientes hecha por Daniel Triana fue en mayo cuando un agente le impidió salir de su casa para que no pudiera participar en acciones de la sociedad civil cubana por el inicio del juicio contra Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara.