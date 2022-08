Roxana García denuncia chantaje por costos médicos de operación de su abuelo

Factura de costos de operación / Roxana García Lorenzo Foto © Facebook Roxana García Lorenzo

La cubana Roxana García Lorenzo, hermana del preso político del 11J Andy García Lorenzo, denunció un chantaje en redes sociales por los costos médicos de la operación de su abuelo en Cuba.

La joven recibió críticas desde un perfil de Facebook falso, donde señalaron a su familia como "opositores con demencia singular" que se "olvidan rápidamente de las bondades, beneficios y logros de la revolución cubana".

El autor de la publicación intentó hacer un chantaje emocional en las redes sociales contra los García Lorenzo, restregándoles los gastos de la Salud Pública en Cuba durante la operación de caderas realizada hace poco a Wilfredo Lorenzo Silva, el abuelo de Andy y Roxana.

"Fue operado de una fractura de cadera sin haberles costado un centavo, a pesar de las dificultades por las que atraviesa el país, una operación que tiene un coste de 3,298 USD, convertidos en CUP seria 79,152 pesos", dijeron desde el perfil falso en Facebook.

Roxana denunció el intento de desacreditar a su familia, en particular a su abuelo, quien fue durante toda la vida un seguidor de la revolución.

"Mi abuelo, sí, el que se metió toda su vida luchando por esta 'revolución' y que lo abandonó, el que ni siquiera halla una explicación al saber todo lo que nos hacen a nosotros por solo pedir libertad y pensar diferente", dijo la joven.

"En toda la operación de mi abuelo solo se puede destacar el trabajo bien sacrificado de los médicos para lograr que saliera ileso y que no corriera riesgo su vida. No veo el logro de la revolución por ningún lado, empezando por el apagón de anoche desde las 12 am hasta las 7am, a un viejo recién operado, con dolores, sin medicamentos, con calor y picándole los mosquitos", comentó.

"En mi familia el único logro de la revolución que veo son las amenazas que cada vez son más, la represión, la persecución, que para eso sí hay combustible y energía. En lo único que ustedes avanzan es en la mentira. Por lo tanto, digan lo que digan, nosotros seguiremos exigiendo ¡Libertad para Andy ya!".

Hace dos semanas Roxana y su pareja Jonatan López, denunciaron que el local de trabajo que tienen en la ciudad de Santa Clara, fue vandalizado por agentes de la Seguridad del Estado.

Unos días antes la casa donde estaban viviendo temporalmente también fue vandalizada, robaron el tubo de luz fría del portal y a la mañana siguiente lanzaron un saco de excremento en la puerta de entrada.

Andy García, hermano de Roxana, fue detenido por las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado a cuatro años de privación de libertad.

Hace un par de semanas la Seguridad del Estado lo trasladó de campamento para mantenerlo alejado de sus familiares, quienes no dejan de exigir su libertad y han denunciado que Andy es un preso político en Cuba.