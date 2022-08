Michelle a Barack Obama en su cumpleaños: “Siempre me haces sentir orgullosa”

El expresidente estadounidense Barack Obama cumple 61 años este 4 de agosto, fecha que su esposa Michelle no ha pasado por alto.

La pareja del político estadounidense ha recurrido a las redes sociales para desearle un feliz cumpleaños y plasmar una vez más el amor que existe entre ambos.

“¡Feliz cumpleaños a mi cariño! La vida contigo sigue mejorando cada año. Siempre me haces sentir orgullosa. Te amo”, escribió Michelle Obama en un post de Instagram.

Junto al mensaje, la abogada y escritora publicó una foto de su marido en plena juventud.

Este aniversario de Barack Obama coincidió con el anuncio de que el Water Garden del Obama Presidential Center, un lugar destinado a la reflexión y la relajación, llevará el nombre de su madre, Ann Dunham.

En su perfil de Instagram el expresidente compartió la noticia, pero antes escribió unas palabras sobre su progenitora: “Mi madre, Ann Dunham, fue la mayor influencia en mi vida. Ella creía firmemente en nuestra humanidad común y se aseguró de que yo reconociera la dignidad inherente a cada persona”.

“Hoy me enorgullece compartir que el Jardín del Agua del Centro Presidencial Obama llevará su nombre en su honor”, anunció.

Según el político, el Water Garden en el Obama Presidential Center, que se construye en Chicago, “será un lugar especial para que los visitantes y los miembros de la comunidad se reúnan y reflexionen”.

"Cuando pensamos en lo que podría ser una forma adecuada de conmemorar la influencia de mi madre en mi hermana y en mí, pensé en dónde querría estar en este espacio. Podía imaginarla sentada en uno de los bancos en una agradable tarde de verano, sonriendo y viendo a un grupo de niños corriendo por la fuente, y pensé que eso capturaría quién era ella y casi cualquier otra cosa", aseguró Obama.

El jardín está anclado a una galería de arte de una de las artistas favoritas del exmandatario, Maya Lin, quien tuvo a su cargo la escultura titulada "Seeing Through the Universe" (Ver a través del universo), conformada por una pieza vertical en forma de "óculo" que se empaña y una pieza plana en forma de "guijarro" que se llena de agua y cae en cascada, refiere la página web oficial de la Fundación Obama.

La artista ha fundamentado buena parte de sus creaciones en la naturaleza y es reconocida por diseños como el del Monumento a los Veteranos de Vietnam en Washington D.C. y el Monumento a los Derechos Civiles en Montgomery, Alabama.

El texto publicado por la fundación añade que el jardín acuático Ann Dunham ha sido posible gracias a las “contribuciones de la administración Obama y la comunidad de exalumnos de la campaña”.

En sus historias de Instagram, Michelle Obama también se sumó a la alegría por este tributo a la madre de su esposo, que llega además en un día muy especial para la familia.

