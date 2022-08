Cándido Fabré: "No soy enemigo de los cubanos que piensan y actúan diferente a mí"

Cándido Fabré, quien a pesar de su conocido apoyo al régimen en las últimas semanas ha dado indicios de un giro concienciado hacia la realidad de la isla, defendió en sus redes sociales que él nunca ha sido enemigo de los cubanos que piensan y actúan diferente a él.

Molesto con una publicación de Manuel Viera, abogado muy crítico con el régimen, que le advirtió a Fabré que tenga cuidado porque “torres más altas han caído”, el músico le contestó a Viera en una extensa publicación en verso en la que aseguró no ser lamebotas de nadie.

“Dirigirme a ti / te dará la connotación que no has / alcanzado jamás en las redes / Ni siquiera como el abogado que dices ser / Protesto porque tengo derechos / Alzo mi voz porque nadie me silencia / No soy lamebotas de nadie / Sé que algunos dirigentes / No me quieren hace años / Porque soy polémico, muy sincero”, aseguró el cantante al inicio de su extenso texto.

“No estoy confundido […] Soy el Cándido de siempre / Excelente persona de pueblo y para el pueblo”, indicó también el músico, quien dijo no tener doble moral ni cambiar de color ni de bando “por más violentas que vengan las tempestades”.

“Comparto el dolor de todos / Rezo, ruego, lucho para que esta isla / mejore para bien de este pueblo / Para que dirijan los que sean capaces / de Revolucionar la Revolución con evolución en cada territorio cubano / Soy cantor de pueblo, de patria y Revolución”, dijo también Fabré.

“Reconocer el valor de tus oponentes / Te hace más creíble / No soy enemigo de los cubanos que piensan y actúan diferente a mí”, se defendió el músico, quien una vez más presumió de ser “querido” por el pueblo cubano y concluyó diciendo que no es enemigo tampoco de los que se fueron del país a realizar sus sueños.

En el mensaje que motivó la airada réplica del cantante santiaguero, Manuel Viera, conocido en redes sociales por sus enérgicos reproches al Gobierno cubano, recordó al artista que “si se sigue portando mal” podría tener problemas; y le dijo al cantante que tuviera cuidado porque lo veía protestando mucho últimamente, algo que no le gusta al régimen.

“Recuerde que usted es de los que se tapa los ojos, se muerde la lengua y come dignidad. Al paso que va y de seguir así en un par de meses perderá la dignidad y pasará a ser otro cubano confundido como lo somos yo y millones de cubanos”, apuntó Viera.

“Recuerde que acá no manda el talento o el populismo sino el partido de la dignidad […] Antes de confundirse siempre es muy importante estar seguro de lo que se quiere, saber si se siente como su pueblo o como quienes lo machacan y sobre todo estar convencido y orgulloso de sus ideales. No me gustaría verlo mañana haciendo versos al arrepentimiento”, finalizó.

(Fuente: Captura de Facebook/ManuelVieraPorElCambio)

En días recientes Cándido Fabré dedicó unos versos a los crecientes apagones que padecen los ciudadanos de la isla y advirtió al gobierno que escuchar a los que salen a las calles de forma pasiva “no es apoyar a los traidores”, sino apreciar a quienes tienen criterios.

Unos días antes, a comienzos de julio, el popular improvisador había escrito unos versos sobre el éxodo masivo de cubanos, en los que lamentó la suerte que corren muchos de sus compatriotas que no pueden alcanzar su sueño de abandonar el país, e incluso llegó a pedir que aquellos que no pueden llegar a su destino no sean devueltos a Cuba.

En junio Fabré reaccionó indignado tras encontrarse un baño público cerrado en el servi-Cupet Gaspar, en la provincia de Ciego de Ávila, incidente que lo llevó a improvisar un pequeño discurso ante los baños en cuestión y a concluir que esa "no es la revolución que hizo Fidel Castro".