Influencer española Laura Méndez: No me pagaron ningún viaje para contar la verdad sobre Cuba

La influencer española Laura Méndez afirmó este viernes que nadie le había pagado por ir a Cuba ni para que denunciara en sus redes sociales la triste realidad que vive el país.

“No me pagaron ningún viaje para contar la verdad ¿por qué me iban a pagar por contar la de Cuba?”, escribió Méndez en su cuenta de Twitter, donde publicó además un video en el que explicó los motivos que la llevaron a visitar la isla y la forma en que maneja los contenidos de sus plataformas virtuales.

“Llevo años descubriendo nuevos países yo sola y colgándolos a Instagram, cada noche cuando estoy de viaje cuelgo todo lo que me ha pasado durante el día y mis seguidores (...) están expectantes de ver lo que me ha pasado y aprender cosas nuevas cada día”, explicó la influencer.

Señaló además que eligió Cuba porque es una nación caribeña que le venía perfecto para las vacaciones de Semana Santa. “Era un país del que todo el mundo me había hablado bien y entonces no podía fallar nada. Tenía que visitarlo tarde o temprano, sí o sí, así que me decidí por él”, añadió.

Dijo además que en un principio pensaba realizar el viaje sola, pero que dos amigas se sumaron a último momento. Una de sus acompañantes fue precisamente la también influencer Rosa Martorell, quien ya tenía experiencia sobre la realidad de la isla y había criticado en las redes los estragos de la dictadura castrista en la economía y la sociedad cubanas.

En un segundo clip Méndez detalló que todavía le faltan cosas por contar sobre su viaje a la nación caribeña pues quiso esperar a que bajara un poco el impacto de sus materiales anteriores, incluido uno en el que quedó registrado su encuentro con varios ancianos que la enfrentaron por estar grabando una cola y otros aspectos de la cotidianidad del país.

“Al ver que este revuelo no para, no para de salir gente de la dictadura castrista en contra mía, a meterse con mi trabajo de tantos años y a desprestigiarlo, me veo obligada a contar todo lo que no he dicho hasta ahora. No he ido a Cuba pagada por nadie, pueden ver todos mis videos y todos mis otros viajes y pueden comprobar que hago los mismo en todos los destinos a los que voy”, advirtió la influencer.

Apuntó además que ella solo es responsable por contar la verdad, lo que ve, la realidad. Anunció que poco a poco, en medio de otros viajes que tiene previstos, irá sacando material sobre lo que vivió en la isla caribeña porque “es mucho lo que hay que contar sobre Cuba”.

“Lo que no he contado de mi viaje a Cuba primera de una serie que he llamado Cuba: playas de arena y calles de cal”, escribió en la descripción de este segundo clip. En ambas publicaciones etiquetó a varios medios de comunicación, como es el caso de CiberCuba y empleó los hashtags “#CubaPaLaCalle, #CubaEsUnaDictadura, #SOSCuba, #SocialismoEsMiseria, #PatriaYVida”.

El viaje de Méndez a la isla tuvo lugar en abril de 2022. En una de sus experiencias fue insultada por una anciana que se le acercó cuando grababa una fila de adultos mayores que esperaban para comprar el pan y le recriminó furiosa por lo que estaba haciendo.

"¿A que tú vienes aquí, a comer mierda?", le dijo la mujer."A enseñar la verdad", respondió Méndez. "A comer mierda es a lo que vienes aquí", añadió aquella, antes de amenazar con llamar a la policía. Inmediatamente se sumó otro anciano y empezó a decirle comemierda también, en tanto la influencer solo les preguntaba si les parecía normal tener que hacer esa cola por un trozo de pan.

Una de las acompañantes de la joven española fue Rosa Martorell (iamrousmary), también creadora de contenidos para las redes sociales. Además de tomar las típicas fotos de turista, Martorell aprovechó para hacer vídeos y denunciar las penurias que sufren los cubanos.

"Aquí en Cuba hay escasez de todo. Es prácticamente imposible encontrar agua para beber en los sitios. Tienes que ir preguntando a la gente de las casas para que te consigan agua. Lo mismo pasa con la gasolina. Hemos parado en cuatro o cinco gasolineras y no hay", comentó en un video subido a su cuenta de Tik Tok.