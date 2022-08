México prevé contratar más médicos cubanos

El gobierno mexicano que preside Andrés Manuel López Obrador prevé seguir contratando médicos cubanos para “cubrir las plazas” que alega permanecen desiertas en el Sector Salud de su país.

México prevé contratar 141 médicos cubanos más, con lo que pasaría de 500 a 641 facultativos de la Isla de misión en el país azteca. Así lo confirmó este martes Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante una conferencia de prensa.

“Ante el problema estructural de la falta de médicos especialistas, hemos buscado unir esfuerzos con el ministerio de Salud de Cuba, a través de la Agencia Servicios Médicos Cubanos para que podamos empezar a cubrir estas carencias”, afirmó Robledo Aburto.

El titular del IMSS indicó que se empezarán a cubrir las plazas de médicos especialistas por los Estados de Nayarit y Colima. “Pues vamos a tener un hecho histórico, en total serán al final de 641 médicos especialistas que reforzarán la salud de los mexicanos y las mexicanas”, aseguró.

Por su parte, durante su cita habitual con la prensa en el Palacio Nacional, López Obrador se lanzó contra quienes critican a llegada de médicos especialistas cubanos para trabajar en México.

“Les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. Parece como que no quieren escuchar, o les entra por un oído y les sale por otro, o no quieren ver porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos”, dijo el mandatario, según Noreste.

Para AMLO, es de “infames” cuestionar el acuerdo suscrito con el gobierno cubano para la contratación de médicos especialistas, a pesar de las múltiples denuncias que existen contra el régimen de La Habana por tráfico de personas y contratación de especialistas en condiciones de semiesclavitud.

“Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba especialistas a ayudarnos porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas, y la culpa de que no tengamos médicos ni especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México”, explicó.

A comienzos de agosto, el diario mexicano El Financiero filtró un documento que recogía las condiciones de contratación de los médicos cubanos, revelando que el gobierno de México paga al régimen de La Habana más de un millón de dólares mensuales por la contratación de 610 médicos cubanos.

La cifra de 610 médicos revelada por el diario mexicano se contradice con las declaraciones de hoy del titular del IMSS, afirmando que la contratación de galenos cubanos se incrementará de 500 a 641 especialistas.

El Financiero señaló además que los especialistas cubanos ganarán lo mismo que los mexicanos contratados por el IMSS, unos 39.000 pesos brutos al mes ($2.000 dólares), pero el diario mexicano citó fuentes no oficiales que señalaron que la empresa cubana sólo les pagará a los médicos de la Isla $100 dólares al mes (unos 2.000 pesos mexicanos) en México, y otro reducido porcentaje a una cuenta bancaria en Cuba.

López Obrador ha defendido la contratación de los isleños bajo el argumento de que urgen en zonas marginadas como Nayarit, Colima y Guerrero, a pesar de un férreo rechazo del gremio en México y de miembros de la oposición. Los acuerdos fueron firmados en el contexto de la visita de trabajo que realizara a Cuba en mayo pasado.

Este lunes, volvió a agradecer al gobierno de Cuba todo su apoyo, y dejó en claro que a los “conservadores, corruptos” que su Administración no va a dar “ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso” para seguir en la transformación de México.