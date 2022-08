Video con imágenes aéreas de Base de Supertanqueros de Matanzas confirman impacto del incendio

Imágenes aéreas de la Base de Supertanqueros de Matanzas filmadas desde un helicóptero de la Secretaría de la Marina Armada de México confirman el impacto del incendio, pues la zona está visiblemente calcinada y permanece humeante, según revela un video publicado por la prensa cubana.

(Foto: Facebook/Humberto López)

“Así amanece el área del siniestro. Reductos de llamas en los tanques 2, 3 y 4 y en puntos específicos de los alrededores más próximos", escribió en Facebook el vocero oficialista Humberto López, quien formó parte del vuelo y compartió video y fotos en sus redes sociales.

(Foto: Facebook/Humberto López)

"Se aprecia control de la situación, no exenta de riesgos. Esta exploración permitirá dirigir las acciones de forma más efectiva”, añadió.

(Foto: Facebook/Humberto López)

Según Humberto López el primer tanque ya no tiene prácticamente llamas y el segundo está en una situación parecida, mientras que el tercero tiene un humo más denso. Se trabaja en el tercer y cuarto tanques en estos momentos.

(Fuente: Captura de Facebook/Humberto López)

Desde la cuenta oficial de Twitter de Presidencia de Cuba un arrebato de optimismo llevó a la afirmación “¡Victoria genera victoria!”, que generó profundo malestar en decenas de cubanos.

“¡Buen día! Hoy será otro día de duro combate contra el fuego. Compartimos estas imágenes acabadas de tomar en un vuelo de un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México sobre la zona siniestrada. #FuerzaMatanzas ¡Victoria genera victoria!”, indica la publicación en cuestión, junto a varias imágenes que evidencian los graves daños que dejó en la zona el derrame de combustible y que no hacen en pensar en victoria alguna.

Muchos no creen que el momento sea para traer a cuento un espíritu triunfalista cuando hay desaparecidos, heridos y profundas pérdidas económicas derivadas de la tragedia.

"No es una victoria, no hay contexto para llamarlo así, solamente es bueno, la palabra victoria duele mucho pues parece olvidan la gran perdida que este suceso trajo consigo, no me gusta que le llamen así", observó un internauta.

"Victoria pírrica ¿querrán decir"; "No quedó nada ahí. ¿De qué victoria hablan cuando hay personas fallecidas y desaparecidas?", "Victoria dicen los subnormales estos"; opinaron algunos de los indignados.

Mientras tanto, expertos en extinción de incendios indicaron que las condiciones este miércoles son favorables para avanzar en el combate contra el reducto de llamas.

Se crearon diques de contención que impiden la propagación del fuego, aunque los más conocedores del asunto admiten que debe prevalecer la cautela.

En la noche del martes un cambio en la dirección del viento reavivó el fuego en algunas áreas, pero las autoridades locales aseguran que el incendio está acorralado.