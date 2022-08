Así vivieron bomberos de Cuba colapso del segundo tanque del incendio en Matanzas

Un vídeo en redes sociales muestra cómo un comando de Bomberos de Cuba vivió la estremecedora explosión del segundo tanque del incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas.

"Acérquense aquí. Hagan silencio y escúchenme bien. Calculen a la distancia que estamos nosotros ahora. Aquí no va a pasar ni pinga. Aquí donde estamos no va a pasar nada. Eso es combustible, vieron que acaba de explotar el tanque ese. No va a pasar nada. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la algarabía. Vamos a salir de aquí bien. Vamos a salir calmados. ¿Cuál es el problema?", dijo el Jefe del Comando.

Facebook Esteban Grau

En el vídeo se advierte la reacción natural de miedo que sentían los bomberos ante la explosión que habían acabado de presenciar. El Jefe del Comando, cuyo nombre no se ha revelado, hace un llamado a los hombres para reunirlos, les pide calma y les transmite seguridad.

El cubano Esteban Grau compartió en redes sociales el audiovisual grabado durante las labores de extinción del incendio. Publicó el material sin editar como un testimonio de lo vivido en este siniestro y demostró que los bomberos son seres humanos, con retos emocionales y físicos a enfrentar en cada misión.

"Acá les dejo la memoria en imágenes de los instantes después de la explosión y el colapso del segundo tanque el día 7 a las 11 pm. Lo vivimos un grupo de Bomberos de Cuba de las provincia La Habana y Matanzas además de seis socorristas de la Cruz Roja Cubana", contó Grau.

"Intentábamos colocar en posición operativa un carro bomba para seguir el combate al incendio a la orilla de la costa de la bahía matancera, frente por frente, a solo 350 metros de la batería de tanques prendida. Fue sin duda uno de los momentos más difíciles que a nuestro grupo le toco trabajar", comentó el bombero.

Aseguró que el vídeo muestra la importancia de la capacidad de experiencia y liderazgo del jefe del grupo de bomberos para organizar su equipo, así como la disciplina. En su criterio fue eso lo que les permitió salir ilesos de este siniestro.

"Este momento fue de los más críticos y provocó la explosión del tanque número tres y comprometió el cuatro. Lo publico sin edición, para no ocultar ningún detalle de lo sucedido y sirva de testimonio real del momento justo que comienza el derrame del combustible de las piletas de contención de los tanques que descendió a otros sectores de la base", explicó el cubano.

Facebook Esteban Grau

El incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas se inició el 5 de agosto, según fuentes oficiales por la caída de un rayo. El siniestro fue comprometiendo poco a poco a uno y otro tanque de combustible hasta afectar a cuatro en total.

En la explosión del primer tanque, el día 6 de agosto, murieron 15 bomberos que se encontraban trabajando en la primera línea del fuego, intentando enfriar la zona para frenar el incendio.

El 7 de agosto explotó el segundo tanque. Ese día el gobierno había confirmado la muerte del primer bombero en este siniestro. Fue el cienfueguero Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años quien falleció en cumplimiento del deber.

Hasta la actualidad el gobierno cubano no ha ofrecido una lista detallada de los otros 14 bomberos muertos en este incendio sin precedentes en la historia de Cuba.