Ulises Toirac al Gobierno: "Síganle cayendo atrás al dólar, que la vaca va a seguir extinta y el peso desplumao"

Ulises Toirac reaccionó con escepticismo e ironía al reciente anuncio del paquete de medidas con las que el Gobierno cubano quiere superar la crisis económica, y concluyó que tendrán que seguirle cayendo atrás al dólar porque “la vaca va a seguir extinta, las gallinas estresadas y el peso desplumao”.

“En resumen.... Un cachito de todo el ajiaco, muy fiscaliza'o y con ecuaciones de tercer grado pa’ que las entienda solo Dios. De resolver algo de verdad... Nada todavía”, dijo el comediante al inicio de una simpática publicación en la que sintetizó el desconcierto que las nuevas medidas han dejado en la población.

Echando mano de su oficio el humorista dejó claro que no está convencido de la eficacia del paquete de medidas con las que, en un intento por superar la escasez de alimentos y otros productos básicos, el régimen pretende abrir el comercio mayorista y minorista del país a inversores extranjeros.

"¡Hace falta poder ‘exportar’ pa’ dentro, niños de preescolar! Hace falta vianda, frijoles, pulovers, zapatos, medicina y todo lo demás PA DENTRO y luego de producir pa’ dentro aumentará la calidad a márgenes competitivos en el mercado internacional”, opinó Toirac.

“Pa' que el peso cubano (que al que no lo sepa se lo recuerdo: es la moneda de este país) agarre valor y la hora de pincha de los pesoscobrantes valga la pena... ¡Síganle cayendo atrás al dólar, que la vaca va a seguir extinta, las gallinas estresadas y el peso desplumao!”, concluyó el humorista su irónico diagnóstico de la situación.

“No es por ná pero ya es reflejo condicionado: leo ‘nuevas medidas económicas’ y me da una punzá en la boca del estómago. No sé si enterarme o dejar que me lo cuenten”, había indicado el cómico en una publicación anterior.

Toirac no ha sido el único comediante que ha opinado sobre el tema. Echando mano de metáfora el actor Luis Silva instó al Gobierno cubano a una apertura económica total y a dejar de abrir la llave de paso “buchito a buchito”.

“Abren un poquito la llave de paso. No les funciona, la abren otro poquito. Sigue sin funcionar, dale otro poquito a la llave. En eso llevamos años”, indicó el actor, quien pidió que "acaben de abrir la llave de paso completa”.

El Gobierno cubano anunció este lunes que abrirán el comercio mayorista y minorista a la inversión extranjera, aunque aclararon que el Gobierno mantendrá el monopolio del comercio exterior.

Se conoció que el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) permitirá de manera selectiva la creación de empresas mixtas al amparo de la Ley de Inversión Extranjera para realizar actividades de comercio minorista.

Además se aprobó que estos negocios de inversión extranjera se destinen, fundamentalmente, a la venta de materias primas, insumos, equipamientos y otros bienes que contribuyan al impulso de la producción nacional.

Sin embargo, lo hace manteniendo unos límites que muchos estiman que lastra la verdadera solución de los problemas que aquejan a la economía cubana.