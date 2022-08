Fallece poeta cubano Arlen Regueiro, destacado promotor cultural de Ciego de Ávila

El destacado poeta y promotor cultural cubano Arlen Regueiro falleció el lunes en la provincia de Ciego de Ávila a la edad de 50 años, confirmó el diario local Invasor.

Creador del proyecto de libros raros y de uso El Rincón del Lector, Regueiro (1972-2022) fue un incansable y reconocido divulgador de la literatura cubana contemporánea en ese territorio del centro de la isla.

El Centro del Libro en Ciego de Ávila lamentó el deceso del escritor en una emotiva publicación de Facebook donde afirmó que "Su muerte es irreparable para las letras y cultura avileña". "Estamos tristes, muy tristes; pero siempre orgullosos del ser humano incansable que fue. Estarás siempre, amigo. Estarás. En cada letra y en cada libro germinarás. Vuela alto, altísimo", expresa la nota.

Post del Centro del Libro en Ciego de Ávila sobre Arlen Regueiro

Varios jóvenes intelectuales cubanos como Leonel Daimel García Aguilar han mostrado su pesar en sus redes sociales y han develado la trascendencia que tuvo el promotor avileño en sus obras.

“Cualquier intento de escribir algo será injusto, se lamentó García Aguilar en su página de Facebook, no hay palabras exactas para momentos como estos, más bien resultan torpes e inútiles ya… Conmigo quedan tus recomendaciones”, afirmó.

Por su parte, la novel escritora Bechy Zaldívar posteó en su perfil de Facebook: “Todo mi camino comenzó en tu librería. Si hoy me encuentro estudiando Letras en la universidad, es por aquella manía tuya de sonreír mientras me decías que los libros que sostenía en las manos eran un regalo, "iban por la casa". Siempre me cuidaste de lejos”.

Arlen Regueiro se desempeñó como Director del Centro de Promoción Literaria “Raúl Doblado” y escribió libretos para programas culturales de la emisora “Radio Surco”.

Fue vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de jóvenes artistas y creadores de su provincia (1998- 2006) y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Asimismo, fue designado como Cónsul del Movimiento de Poetas del Mundo en la Provincia Ciego de Ávila.

Entre sus poemarios se encuentran Páginas del Agua (1998), Memorias del Cuerpo (2000), y Pronósticos del mirlo (2006).