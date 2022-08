Alexis Valdés celebra su cumpleaños de viaje por Praga

El humorista cubano Alexis Valdés está de cumpleaños este 16 de agosto, y para celebrar en grande sus 59 escogió una legendaria y romántica ciudad europea: Praga.

El actor confesó que viajar es de sus grandes pasiones, y específicamente esta ciudad de indiscutible belleza es una de las que lo atraía desde hace varios años.

“De cumple haciendo una de esas cosas que más me gusta que es viajar. ¡Feliz día de mi día!”, escribió Alexis en su perfil de Instagram.

Recorrer la capital checa es mucho mejor si se hace en buena compañía. A través de la red social y a ritmo de “Te Felicito”, de Shakira y Rauw Alejandro, su pareja Claudia Valdés publicó un divertido video, a propósito de esta fecha, en medio de una de las calles de Praga.

Captura Instagram / Claudia Valdés

Muchos de los fans del artista se sumaron a las felicitaciones a través de las redes y le enviaron los mejores deseos en este nuevo aniversario de vida.

En otra publicación en Instagram, el humorista contó algunas de las motivaciones que lo llevaron a visitar la capital de República Checa.

“Los que leyeron mi libro saben cuánta ilusión tenía yo por llegar a Praga hace 50 años. Y ya ven, los sueños a veces se cumplen. A veces los persigues y se resisten, y otras veces no los persigues y se manifiestan. Algunas veces probablemente están en tu cabeza pero aún no en tu camino. Pero están en tu destino. Y de pronto un día: pum. Ahí está. Seguramente no será como lo soñaste. Pero si miras hacia atrás te sentirás afortunado”, compartió el artista.

Alexis agradeció a sus seguidores todas las felicitaciones y muestras de cariño en este día y les regaló algunas fotos de esta bella ciudad y su arquitectura.

Desde lo alto de un castillo, el actor mostró un video donde se puede ver Praga, sus construcciones, techos y el cielo sobre la ciudad.

“¡Praga es hermosa! Si pueden ir… Vale la pena. ¡Y no es nada cara!”, añadió Alexis para todos los interesados que pudieron comprobar su belleza.

Todo parece indicar que este será un cumpleaños inolvidable para Alexis Valdés. Desde CiberCuba también le enviamos nuestras felicitaciones.

