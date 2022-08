Alain Paparazzi Cubano llegó a Estados Unidos cruzando el río Bravo con su familia

Alain Lambert Sánchez, más conocido como “Paparazzi Cubano” en redes sociales, llegó este martes a Estados Unidos después de una “larga y peligrosa” travesía que tuvo como última dificultad cruzar las aguas del río Bravo.

Acompañado de su esposa, su hija pequeña y su hermano, el youtuber compartió videos de su última etapa, cruzando el río y a su llegada a suelo estadounidense.

Captura de pantalla Facebook / Mario Vallejo

“Este es el rio Bravo. Estamos cruzando el río Bravo después de una larga travesía. Ahora estamos en una de las partes más peligrosas. Estamos a punto de tocar suelo americano, el sueño de mucha gente que, para lograrlo, se han dejado la vida. Estamos ya lográndolo”, relató el joven mientras atravesaba la corriente del río.

Alain y compañía tuvieron suerte, pues las aguas no bajaban particularmente altas ni raudas, lo que les permitió vadear el río caminando en todo momento. Las imágenes grabadas por el youtuber y compartidas por el reportero de Noticias 23 Univision, Mario Vallejo, mostraron al hermano transportando en los hombros a la pequeña niña de Alain.

“Mira mi bebé, que ya no aguanta más. Ha sido una travesía muy difícil. Con niños es más difícil”, comentó el influencer. Otros niños formaban parte de la pequeña caravana de migrantes que cruzaron el río en la mañana de este martes.

En otro video de corta duración, se aprecia a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. (USBP) controlando la llegada de los migrantes irregulares a su territorio. Otro fragmento mostró la alegría de otros cubanos que consiguieron alcanzar la orilla y traspasar una cerca metálica, considerando así que ya habían alcanzado la ansiada meta de su viaje.

“Ya estamos en los Estados Unidos”, dijo el Paparazzi Cubano en suelo estadounidense. “Fue una travesía bien peligrosa, bien difícil, casi no tengo palabras para describirla. En ocasiones fue bien violenta, poniendo en riesgo la vida de mi familia”, dijo emocionado.

Alain viajó a Panamá junto a su familia el 28 de diciembre de 2020, tras haber denunciado en varias ocasiones un aumento de la represión contra él y haber sufrido la confiscación de todos sus discos duros por parte de las autoridades migratorias cubanas en el aeropuerto.

A menos de dos meses por concluir el año fiscal 2022, el flujo migratorio de cubanos por vía terrestre batió un nuevo récord, que marca el mayor éxodo irregular desde Cuba en la historia de Estados Unidos.

Con 177,848 migrantes registrados con solicitud de refugio político en los últimos diez meses, la entrada de cubanos por puntos fronterizos de Estados Unidos experimentó un nuevo pico de al finalizar julio, tras un ligero descenso en mayo y junio.

Con esta cantidad, Cuba sigue ocupando la cuarta plaza entre los países con más inmigrantes llegados a la frontera sur durante el año fiscal 2022, después de México, Guatemala y Honduras.

En los últimos meses, coincidiendo con la estampida migratoria iniciada a finales de 2021, son varias las historias personales que revelan la superación de todo tipo de obstáculos para alcanzar suelo estadounidense. En muchas de ellas, el río Bravo es el capítulo final que desafortunadamente algunos cubanos no han podido alcanzar.

A comienzos de julio se conocía una de las últimas historias personales, protagonizada por Adrián Novalez Díaz, un cubano al que una atrofia en su pierna izquierda no le impidió cruzar con éxito el río Bravo.

“Decidí emprender este camino porque mi familia me ayudó. Gracias a ellos estoy aquí. Yo soy guerrero, yo no le tengo miedo a nada. Yo monto caballo… lo que haya que hacer, lo hago”, dijo el joven de 32 años, demostrando su gran fuerza de voluntad. “Fue algo grande, yo no me lo creía, de verdad, yo no me creía que estaba aquí”, añadió.

A comienzos de mayo fue noticia el arribo a Estados Unidos de Julio Martínez, otro cubano discapacitado que cruzó el río Bravo con una sola pierna para realizar su sueño de reencontrarse con su familia.

El caso de un anciano cubano de 83 años que arribó a Miami luego de una travesía por seis países, o el de otra abuela cubana de 82 años, que llegó a territorio estadounidense tras cruzar el peligroso río en compañía de su nieto, forman parte los testimonios que revelan la dimensión de la crisis migratoria que afronta Cuba, un país que durante los casi 19 meses de la administración de Joe Biden acumula 208,023 cubanos registrados sin documentos en Estados Unidos, según cifras oficiales.