Mario Vallejo elogia al Paparazzi Cubano: “Hizo lo que muchos no pudieron”

El presentador de Univisión Mario Vallejo elogió públicamente al Paparazzi Cubano, cuyo nombre real es Alain Lambert Sánchez, a quien reconoció por su valentía y desempeño profesional, en un video difundido recientemente en redes sociales.

Durante el intercambio, compartido en el perfil de Instagram del influencer, Vallejo resaltó que el Paparazzi logró hacer en Cuba “lo que muchos no pudieron”, en alusión a su trabajo documentando situaciones dentro de la isla.

El comunicador también se refirió a las críticas que ha recibido el paparazzi cubano, restándoles importancia y subrayando que su presencia y resultados hablan por sí solos.

“Al final de la jornada llegó e hizo en Cuba lo que muchos no tuvieron la valentía de hacer”, afirmó.

Por su parte, Paparazzi Cubano agradeció el respaldo de Vallejo y recordó momentos de su carrera en los que comenzó a trabajar con recursos limitados, mientras abría camino en medios internacionales.

El influencer destacó que, incluso cuando recorría las calles de La Habana con medios básicos, logró posicionarse en importantes plataformas, en parte gracias al apoyo recibido en su entorno profesional.

Vallejo insistió en que el talento ha sido clave en la trayectoria del paparazzi cubano, señalando que más allá de cualquier circunstancia, su trabajo ha sido determinante para su reconocimiento.

El influencer también compartió un fragmento de un reportaje de Univisión en el que Mario Vallejo destacaba su trabajo cuando vivía en Cuba y ayudaba a las personas y mostraba las denuncias.

Paparazzi Cubano arribó en 2022 a Estados Unidos junto a su esposa, a su pequeña hija y su hermano.

“Oficialmente, estamos en los Estados Unidos. Agradecemos a este gran país por acogernos”, anunció en una publicación en Facebook, que acompañó de una foto junto a su familia en la que se le ve a él con una bandera cubana en sus hombros y a su hermano con una estadounidense.

Días después, el periodista Mario Vallejo recibió con honores al famoso youtuber quien, en ese momento, adelantó que estaría transmitiendo en estrecha colaboración con la cadena hispana.

“Seguro más que seguro, lo que muchos no se imaginaban. Univisión junto con Paparazzi Cubano, ya el plan está hecho. 72 horas de transmisión ininterrumpida. Vamos a colapsar las redes y el canal de televisión. Vamos a transmitir todo lo que va a estar sucediendo en Cuba”, dijo Paparazzi en un video publicado en sus redes sociales en 2022.