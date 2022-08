El Funky arremete contra Alain Paparazzi Cubano en directo

El Funky (Eliécer Márquez Duany), uno de los autores de la canción Patria y Vida, enfrentó al youtuber Alain Lambert Sánchez, conocido popularmente como el Paparazzi Cubano, en vivo en El Show de Carlucho de UniVista TV.

El rapero comenzó felicitando al Paparazzi por su llegada a Estados Unidos y le auguró éxitos, pero de inmediato pasó a dejar claro que no estaba apoyándolo ni en un 50%, porque no olvida que en el pasado Alain atacó a sus hermanos de lucha, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

"¿Por qué llevaste a Jorge Yunior (reguetonero cubano Jorge Hernández Carvajal) a San Isidro? ¿Por qué estás negando que eres tú el que sale en el video con la Seguridad del Estado? Yo, que pertenezco al Movimiento San Isidro (MSI), en nombre de dos hermanos que están cumpliendo condena hoy (lo denuncio)", dijo El Funky.

"Yo no soy del team Otaola ni del team de nadie. ¡Yo me convoco solo! Nosotros estamos desenmascarando a todos los agentes que hay aquí (en Miami). Tú no te puedes ocultar. ¡Habla claro asere! ¡Habla claro! Siempre le abriste fuego a Maykel. No puedo estar contigo", dijo El Funky, notablemente conmocionado.

El rapero se refería a un video que publicó la Seguridad del Estado en Cuba en el que utilizan una transmisión en directo de Alain Paparazzi Cubano donde se ve un encuentro entre Jorge Yunior y Maykel Osorbo, en la sede del MSI en San Isidro.

En su turno de respuesta al comentario de El Funky, Paparazzi Cubano dijo que hay en la lucha por la libertad de Cuba muchas personas que no pueden coincidir en las mismas ideas y se pueden tener "ciertos roces", pero se debe encontrar los puntos en común para triunfar y vencer a la dictadura.

"A ti Funky, te voy a hablar lo más claro posible. Ojo, no le voy a dar el beneficio a la dictadura, porque lo que tú acabas de hacer es que la dictadura se ría de nosotros. Pero te voy a responder porque estamos en un país de libertad y tú estás ejerciendo esa libertad de expresión", dijo Alain.

"A ti se te olvida que los primeros que fueron a mi casa fueron ustedes (...) Y no fue Maykel solo, ustedes fueron a mi casa en pandilla y tú estabas allí y te quedaste afuera", contó el youtuber.

Explicó que tras conversar en su casa con Maykel Osorbo las diferencias entre ambos habían quedado zanjadas. El Paparazzi dijo que todo ese encuentro aún lo tiene grabado en video.

"Yo fui a San Isidro para que hicieran la unión, para que Jorge Yunior y Maykel Osorbo se unieran, para que un grupo de la talla de "Los Cuatro", los pudiera apoyar a ustedes porque a ustedes nadie los conocía. El único influencer que apoyó al MSI estando en Cuba fui yo", dijo.

Además, añadió que cuando Maykel fue detenido por la Seguridad del Estado ya él llevaba un año viviendo fuera de Cuba. "Lo que tú puedas insinuar es mentira", dijo el influencer a El Funky.

Este lunes el Paparazzi, quien se hace llamar "La voz del pueblo cubano", confirmó oficialmente su llegada a Estados Unidos. Emigró con su esposa, su hija y su hermano, pero antes de llegar a "tierra de Libertad" estuvo viviendo en Panamá un tiempo.

Este martes el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, por sus siglas en inglés) concedió la “Medalla de la Libertad” a los autores de la canción Patria y Vida, himno para los cubanos que desean un cambio político hacia la democracia en Cuba.

El reconocimiento se concede por vez primera. Lo recibirán Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Descemer Bueno, Luis Manuel Otero Alcántara, Alexander Delgado, Randy Malcom, Maykel Osorbo y El Funky. La entrega se producirá el 13 de octubre en el Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.