Chocolate MC dice que tiene tres personalidades: Ser yo es algo un poco difícil

Chocolate MC Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Chocolate MC sorprendió a sus seguidores este viernes al confesarse "tripolar" y hablar de lo difícil que es ser él.

"Ser yo, ser yo es algo que en los principios de conocerme confieso fue un poco difícil, pues yo cargo desgraciadamente o agraciadamente con la responsabilidad de ser dos personas a la vez", escribió Chocolate junto a una foto suya durante un concierto.

Pero la reflexión del Rey de los Reparteros no se detuvo ahí y dijo que aunque le había tardado algunos años en dominar esas dos personalidades, cuando finalmente lo logró "me di cuenta de que no eran dos, sino tres".

Con su publicación, el cantante dejó entrever que está preparando un nuevo tema que lleva precisamente el nombre de "Tripolar", al poner junto a esa palabra el emoji de "coming soon" (próximamente).

Por estos días, el intérprete de "Bajanda" está siendo noticia en las redes sociales, primero por su sorpresiva nueva relación con la joven Dainerys Díaz, conocida como La Menor, y poco después con un enfrentamiento con el músico Cándido Fabré.

