Cándido Fabré responde a Chocolate: "La pelea conmigo no te cuadra"

El músico cubano Cándido Fabré advirtió a Chocolate MC que una pelea con él "no te cuadra", luego de que el repartero lo llamara músico vulgar.

"Chocolate, escúchame bien, analiza, piensa y razona. Te voy a suplicar que cuando te arrebates reflexiones qué vas a decir", dijo Fabré en una directa en sus redes sociales.

El salsero resaltó que es admirador del trabajo de Chocolate y que siempre lo ha defendido, desde que estaba preso en Cuba, pero le advirtió que nunca más se refiriera a su madre y que si se metía con él no le iba a ir muy bien.

"No voy a ofenderte ni te voy a tratar como tú tratas a la gente cuando quieres imponerte. Cuidadito, yo soy del barrio primero que tú, cuando tú no existías ya yo estaba hace rato y cuando no improvisabas yo hace rato lo hacía. Tú tranquilo, tu pelea con quien tienes que echarla", dijo.

Fabré le aconsejó a Chocolate que aprovechara la oportunidad de estar en Estados Unidos: "Hazte grande, demuestra honra verdadera al reparto".

En una directa reciente en Instagram, Chocolate se refirió a una polémica que por estos días envuelve al género urbano sobre la vulgaridad de las letras de las canciones, y aseguró que la verdadera música vulgar es la que hacen músicos como Cándido Fabré, Arnaldo y su Talismán, Buena Fe y Amaury Pérez.

Chocolate también cuestionó que Fabré le cantara a Raúl Castro, a lo que este respondió que "eso es problema mío, yo siempre le he cantado a Raúl y a la revolución y a Fidel, yo no soy de las ranas que tienen un color ahora y otro ahorita, por favor, respeto".

