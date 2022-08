Chocolate comparte antigua foto con su actual novia: "Cuando te conocí eras tan solo una niña"

Chocolate y La Menor Foto © Instagram / Chocolate MC

Chocolate MC continúa haciendo revelaciones de su actual novia, Dainerys Díaz. Luego de que varias personas aseguraran en las redes que ella está junto a él por dinero, el cantante sorprendió con una foto antigua de ambos y algunas confesiones sobre el momento en que se conocieron.

“Si ellos supieran cuánto tiempo esperé por ti, si ellos supieran desde cuándo empezó todo, si supieran, quizás entendieran por qué nos amamos hoy tanto”, escribió Chocolate en su perfil de Instagram junto a dos imágenes, una de ellos hace algunos años donde La Menor, como se hace llamar la chica, se veía muy joven; y otra foto actual.

La publicación del reguetonero no quedó ahí y compartió detalles que muchos desconocían: “Si ellos supieran que solo por el hecho de estar ahí tantos años respetándote, esperando tu mayoría de edad, pues en aquel momento que te conocí eras tan solo una niña, niña la cual no vi más por casi tres años”.

Todo parece indicar que cuando ambos volvieron a verse resurgió el amor: “En nuestro reencuentro me encontré con toda una mujer. Mujer que sigue siendo aquella niña que conocí algo más madura por todo lo que has sufrido pero siempre la niña aquella que me pedía autógrafos y fotos, aquella niña que me miraba y los ojos le brillaban”.

“Hoy es toda una mujer, mujer con la cual pienso pasar el resto de mis días. Te amo Dainerys”, aseguró Chocolate, en otra confesión de amor a la joven.

La Menor respondió a Chocolate con un comentario en el que también derrochó todos sus sentimientos: “Te amo mucho papi, es verdad, si supieran cuántos años nos conocemos desde que era niña. Gracias mi amor por siempre respetarme y esperar por mí”.

Captura Instagram / Chocolate

“La vida sabe por qué hace las cosas después de tanto tiempo, por primera vez estamos juntos, pasando los mejores momentos y los peores juntos, apoyándonos, amándonos y respetándonos. Agradecida con la vida de tenerte a mi lado para juntos empezar de cero”, reflexionó.

“Frita con mi papi. Tu niña te ama”, fueron las palabras con las que Dainerys concluyó su declaración de amor a Chocolate.

Hace solo unos días, la novia del cantante respondió a quienes le dijeron que estaba con él por dinero mostrando fotos suyas en hoteles y viajes, con ropa, bolsos y zapatos de marca, relojes caros y joyas, y aseguró que ella también tiene lo suyo.

Chocolate y Dainerys anunciaron su relación hace pocas semanas, pero desde entonces no han parado de declararse sus sentimientos.

El reguetonero hasta se tatuó el nombre de la chica en uno de sus brazos junto a una muñeca con una corona, para dar a entender que se trata de su reina.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.