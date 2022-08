Chocolate presenta a su nueva novia: "Eres lo más lindo que me ha pasado en estos tiempos"

Chocolate MC tiene un nuevo amor, como desveló él mismo al mostrar en sus redes sociales quién es la actual dueña de su corazón.

El reguetonero cubano utilizó su cuenta en Instagram para presentar a la joven y por sus propias palabras se infiere que la relación entre ambos es reciente.

“Me imagino que el mundo debe estar asombrado pues todo pasó muy rápido, me imagino que muchos nos criticarán, otros nos felicitarán, muchos hablarán iniquidades por hacer daño pero nosotros, yo y tú, estamos creando un gran equipo el cual no tendrá cabida para la negatividad y el odio”, escribió Chocolate junto a una foto en la que se ve muy acaramelado con la chica.

“Tomamos la decisión de andar juntos por el mismo sendero hasta que Dios no los permita y estoy muy feliz por eso, pues algo me dice que será todo un éxito. Gracias por llegar a mi vida aunque siempre has estado”, confesó en el mismo post.

Chocolate MC sacó su vena romántica y añadió unas palabras dedicadas a su novia: “Eres lo más lindo que me ha pasado por estos tiempos”.

La Menordd, como se hace llamar la joven en su perfil de Instagram, también compartió una publicación en la que incluyó una foto en la que ella y el Choco se besan de una forma muy seductora.

“Que hablen, que critiquen, que se llenen de odio, en fin nadie sabe lo que sentimos. Yo hoy soy feliz gracias a ti y es lo único que me importa. Te amo Yosvanis”, escribió ella en el post de la red social.

Su confesión de amor no pasó desapercibida para el Rey de los Reparteros, quien añadió un comentario con “mucha azúcar” a la publicación de su chica.

“Tú a mí me haces churrupia de galletica con helado. De verdad mi niña ufff”, reaccionó el reguetonero.

“Papi yo voy a ti como sea”; “Chocolate a piedra limpia con la mata de mango”; “Uno está donde se sienta bien y si es con ella pues ahí es. bella pareja”; “Habla choco levantaste tremenda pieza”; “Esta sí no se la esperó ni el que las espera. Te botaste tankewe y si es buena jeva pa' lante y sigue enfocado ”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans, a muchos de los cuales el anuncio tomó por sorpresa, pues desconocían que se hubiera separado de Daine, la madre de su hija.

En el verano de 2021 la pareja anunció que se habían separado, pero durante el periodo que el Choco cumplió en prisión algunas publicaciones de ella anunciaron la reconciliación, confirmada tras su salida de la cárcel.

Incluso, el pasado abril, el reguetonero compartió en su Instagram una foto de ambos besándose como dos tortolitos y con una canción de fondo que parecía haber escrito para ella al igual que los temas “Hasta la cajita” y “Frito en ti”.

De un momento Chocolate borró las publicaciones de su Instagram y sorprendió con esta noticia.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.