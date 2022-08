Madre cubana denuncia desatención del Gobierno: "Estoy cansada de tanta mentira"

Una madre cubana denunció la desatención del gobierno hacia su hijo, un hombre de 35 años que nació con una discapacidad física mental severa y está operado de un tumor cerebral, y al que ella atiende sola sin ninguna ayuda.

Mary Montes de Oca Pérez, de Santa Clara, escribió al grupo de Facebook "la verdad cu Luis dener fans" para mostrar su caso y recabar información sobre cómo mejorar su situación.

Foto: Captura de Facebook / la verdad cu Luis dener fans / Mary Montesdeocaperez

Según Mary, todos los alimentos que consume su hijo deben que ser batidos, y desde que nació tiene una dieta médica 3024 de leche, yogur y cárnicos.

"Por leyes burocráticas, cuando fui el 27 de julio a renovarla ya que se vencía el 6 de agosto, me dijeron que estaba vencida desde junio por una contraorden que había bajado de La Habana, que por lo tanto queda suspendida su dieta hasta el primero de septiembre, sin importarles de qué se alimentará este mes", relató.

La atribulada madre detalló que solo recibe una pensión de 3,600 pesos, con los cuales tiene que comprar el litro de yogur a 100 pesos, el paquete de pollo de nueve muslos a 1,200, los paquetes de pañales pamper a mil pesos, sin contar la malanga y demás viandas.

"A esto súmale sus medicamentos, que también los tengo que comprar en bolsa negra, ya que en la farmacia nunca alcanzo. [Mi hijo] lleva seis días con dengue, y todavía estoy esperando a que vengan a hacerle la prueba de sangre para ver sus plaquetas", precisó.

"Estoy cansada de tanta mentira, estos niños no son atendidos por nada ni por nadie, quisiera que me publiquen mi verdad, soy una madre desesperada que ya no aguanto más las mentiras de un gobierno que se enriquece a costa de un pueblo que sufre y de madres como yo", agregó.

Añadió Mary que ella y su hijo son ciudadanos españoles y tienen su pasaporte, pero debido al alto grado de incapacidad del joven y a no tener recursos, no se pueden ir a España.

"Ya que no tengo quien me reciba, he escrito a la embajada pidiendo ayuda y me rechazan mis correos...", señaló.

Cientos de personas comentaron en la publicación para mostrar su solidaridad con esta madre.

"Qué descaro, eso pasa porque el que da la orden, no tiene hambre ni necesidad", aseguró una pinareña.

"Esas son las cosas que no entiendo en este país, a quienes de verdad necesitan su dieta se la quitan y muchos de los que no les toca vienen en tiempo y forma", afirmó una habanera.

A solicitud de un internauta, la denunciante escribió su dirección y número de celular por si alguien desea ayudarla de alguna forma.

"Mi dirección es Ana Pegudo #76, entre primera y segunda, reparto Capiro, Santa Clara, Villa Clara. Mi teléfono: 58330080", dijo.