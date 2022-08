Exbombero: Sistema antifuego de almacén matancero de gas licuado no funciona

Planta de Gas Licuado en zona industrial de Matanzas Foto © CUPET

El exbombero cubano Modesto asegura que el sistema antiincendios del segundo mayor almacén de gas licuado de Cuba está deteriorado porque el tanque de agua antifuego está en mal estado técnico, la motobomba carece de batería y no arranca desde hace más de un año, sin que se haya podido probar el funcionamiento del mecanismo defensivo, que arrastra problemas desde su origen.

Planta Caribe, que es el segundo mayor almacén de Gas Licuado Petróleo (GLP) en Cuba, con una capacidad de 2.400 metros cúbicos, está ubicada en la Zona Industrial de Matanzas y fue incluida como objeto de obra de la Base de Supertanqueros siniestrada recientemente, por la combinación de la caída de un rayo con un rosario de descuidos y violaciones de normas de seguridad.

El mayor almacén de GLP cubano está ubicado en Pastelillo, Nuevitas y posee una capacidad de 4.800 metros cúbicos, según datos oficiales y; aunque Modesto no conoce su estado técnico al detalle, insta a las autoridades competentes a revisar los sistemas de protección antiincendios y el estado técnico de ambas plantas.

Los depósitos (balas) de Planta Caribe no cuentan con certificaciones técnicas, desde hace más de diez años; las balas de fabricación soviética, identificadas de la 9 a la 21, acusan el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, que han provocado hasta más de cuatro milímetros de corrosión en las numeradas como 11, 13, 17 y 20, detalla.

Las juntas de las válvulas de seguridad por mínima presión, de los dos nudos de operaciones de Planta Caribe no han sido sustituidas, desde su puesta en marcha, en 1987; es decir, arrastran una antigüedad de 35 años; la estación de bombas está soterrada; que fue un error de proyecto no corregido en la obra, posibilitando que se acumule gas a ras de suelo.

Un gasoducto que enlaza el muelle Bayona con Planta Caribe acusa su falta de mantenimiento y la hierba lo invade parcialmente, alertó el ex oficial del MININT, que no duerme tranquilo desde que el 6 de agosto murieron diecisiete compañeros -en su mayoría jóvenes bisoños del Servicio Militar General- abrasados por las llamas que devoraron cuatro tanques de combustible en la Base de Supertanqueros de Matanzas, debido a la violación de las normas de seguridad de su riesgosa profesión y el nulo funcionamiento de los sistemas antiincendios del mayor almacén de petróleo en Cuba.

El muelle Bayona es uno de los mayores de la Base de Supertanqueros de Matanzas, con capacidad para operaciones de carga y descarga de hasta 30 mil toneladas de combustibles; incluido el GLP y mieles.

Para facilitar la ubicación y comprensión de los lectores sobre el terreno y los diferentes componentes de la Zona Industrial de Matanzas y su Base de Supertanqueros, Modesto elaboró el siguiente mapa-plano.

Mapa-plano elaborado por Modesto, apoyado en Google Earth / Exbombero cubano

Leyenda

1. Base de Supertanqueros

2. Base de Suministro a centrales termoeléctricas (CTE) de Santa Cruz del Norte y Guiteras

3. Terminal 320 ó 321

4. Base de Crudos

5. Cubanitro, fábrica de Fertilizantes nitrogenados

6. Rayonera

7. Planta de azufre y ácido sulfúrico

8. Cuartel del Comando de Bomberos de la Zona industrial

9. Depósito de Mieles

10. Muelle Bayona (grande) de hasta 30 mil toneladas de GLP

11. Muelle Bayona (pequeño) solo para carga y descarga de GLP

12. Planta Caribe para el almacenamiento de gas licuado

13. Base de los remolcadores, flota auxiliar y sistemas de barreras contra derrames

14. Muelle 3

15. Muelle 2

16. Muelle 1

17. Terminal de Azúcar a Granel

18. Planta de Gases Industriales

19. Planta de tratamiento de residuales

Planta Caribe consta de 21 depósitos (balas) y fue construida sobre el terreno de una instalación parecida, que se proyectó antes del triunfo de la revolución cubana, que paralizó sus obras en junio de 1959, quedando ocho balas, de 100 metros cúbicos cada una, con 64 años de antigüedad; utilizadas para el nuevo almacén, que se incluyó como uno de los objetos de obra del complejo de Supertanqueros, siniestrado recientemente.

La instalación está dividida en Área de depósitos; formada por cuatro cubetos; el 1 contiene las ocho balas Made in USA, heredadas del capitalismo; los cubetos 2 y 3 albergan cinco balas de 200 metros cúbicos, cada una; de construcción soviética y el 4 posee tres balas de iguales capacidades y origen, que datan de 1982.

Modesto reaccionó con rabia ante la campaña gubernamental sobre el voraz incendio que costó la vida a 17 cubanos y destruyó cuatro de los ocho depósitos principales de combustible y un grupo electrógeno y sus dos tanques con diésel.

CiberCuba intentó contrastar las aseveraciones del exoficial del MININT con la delegación de Unión Cuba Petróleo en Matanzas y con CUPET de ámbito nacional. En el primer de los casos, no han respondido aún a nuestro mensaje en su página de Facebook y, en el segundo, no es posible comunicarse porque el propio formulario de contacto de la web de la empresa da error continuamente, tras rellenarlo y responder a una simple operación matemática para evitar envíos Spam y comprobar "si es o no un visitante humano".