Estremecedor: Niño cubano vende ajíes para sobrevivir

Niño cubano vende ajíes Foto © Facebook / Missy Groot

Una cubana publicó en Facebook un estremecedor relato sobre un niño de apenas 12 años que vende ajíes en las calles de la isla para ayudar a su madre, porque el salario "nunca le alcanza".

"Este niño me acaba de preguntar si quería comprar ají cachucha", contó la usuaria de la red social identificada como Missy Groot, quien postea una imagen del menor.

Afirma que tras esa propuesta ella comenzó a hacerle una serie de preguntas, tras las cuales encontró una conmovedora historia.

"Digo –¿cómo ají? ¿tú vendes ají? ¿por qué vendes ají?" a lo que el adolescente le respondió "Porque mi mamá está trabajando y nunca le alcanza el dinero".

"Digo –ah! ¿y te dio permiso para vender ají?", y él le contestó que su mamá no sabe, "ella cree que yo sembré los ajíes para la casa".

"Ah! ¿pero también sembraste los ajíes? ¿papi, pero qué edad tu tienes? Se me desgarró aún más el alma cuando me dijo 12 [años], la misma edad de mi hija... Sigo con mi cuestionario y le pregunto entonces quien lo enseñó a sembrar ají, me dice "un viejito por mi casa pero ya más o menos sabia por la escuela" y le digo qué buen hijo eres", explicó la internauta.

Post en Facebook. Captura

Conmovida, la mujer afirma que sacó su cartera y le entregó al joven todo lo que traía [yo tengo ajíes en mi casa, le dijo]; pero que el niño insistió "y no me permitió irme sin aceptarle al menos un potecito de ají".

"Le insistí y me dijo que si no se lo aceptaba me devolvería todo lo que le di. Le dije Ok, vale, pero por favor, este solazo del mediodía te hace daño y normalmente en este horario las personas están trabajando. Vete a casa y descansa", le comentó.

El niño, dice ella, sonrió le "dio las gracias y se marchó contando su dinerito, ojalá se vaya a casa, pero siendo tan luchón como lo vi, lo dudo", expresó.

"Nuestros niños no deberían pasar por eso", concluyó la madre cubana.

Su testimonio se ha vuelto viral en la red social, la publicación tiene casi 3000 interacciones, ha sido compartida casi 400 veces y tienes cientos de comentarios, la mayoría de los cuales lamentan las carencias y los sacrificios que deben hacer muchos niños y adolescentes cubanos, especialmente tras la escalada inflacionaria a raíz de la llamada Tarea Ordenamiento en el país, que ha encarecido abruptamente los alimentos y los servicios.

"Así están muchos niños de Cuba, en vez de estar disfrutando de su adolescencia, de su niñez, de sus vacaciones, están rompiéndose su cabecita y quemando etapas porque mamá y papá muchas veces no tienen y quizás tengan que acostarse con el estómago vacío... es muy triste la realidad de Cuba", dijo una.

"Qué dolor tan grande. No pueden quedarse en casa a ver la TV porque no tienen corriente, no pueden ir a un parque de diversiones porque el salario de sus padres no da para cubrir los gastos de un parque infantil, apenas ni para comer, que Diosito se apiade de esta Cuba", comentó otro internauta.

Esta semana el prestigioso economista estadounidense Steve Hanke estimó que Cuba se encuentra en el segundo lugar mundial entre los países con mayor tasa de inflación.

"El colapso económico no tiene límites en el paraíso comunista de Cuba. Cuba ocupa el 2º lugar en el resumen de inflación de esta semana. El 18 de agosto, medí la inflación en Cuba en un impresionante 135%/año", escribió Hanke, profesor de la Universidad John Hopkins, en su cuenta de Twitter, donde incluye una tabla con sus propias consideraciones de ese índice a nivel mundial.

Cuba era el país mejor posicionado de América Latina en el ranking de 2020, pero sufrió una brusca caída por una inflación del 1221,8% en 2021, justo cuando comenzó a aplicarse en el país la llamada Tarea Ordenamiento.

Esta inflación del pasado año influyó en el resultado del informe, que evalúa cómo le está yendo económicamente al ciudadano promedio de cada nación y para ello suma las tasas de inflación, de desempleo y de interés nominal (como aspectos negativos), a lo cual luego resta la tasa de crecimiento del PIB por habitante (este último como factor positivo).

A mediados de mayo, el Gobierno cubano afirmó que la inflación que afecta a la población del país es resultado del alza de los precios en el mercado internacional y desde entonces se ha negado a reconocer su responsabilidad en el asunto.

En ese contexto han trascendido varias denuncias sobre la situación de los niños en Cuba. Recientemente un padre cubano envió una conmovedora carta al mandatario Miguel Díaz-Canel en la que le preguntó "hasta cuándo hay que resistir" para vivir dignamente en la isla.