CADECA carga contra periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso: "Debería medir su verbo"

La opinión del periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso sobre la venta de divisas en las casas de cambio (CADECA), publicada la víspera en redes sociales, provocó este miércoles una airada respuesta de la institución bancaria.

Tras iniciarse el lunes la venta de dólares a personas naturales en Cuba, a una tasa de 123.60 pesos cubanos por dólar estadounidense, Alonso opinó que el reto del mercado cambiario, tal y como se está implementando, está en la transparencia del proceso.

Captura de pantalla Facebook / Lázaro Manuel Alonso

“No basta con que a viva voz un funcionario diga ‘tenemos hoy 30 mil dólares o 45 mil euros para vender’. Si no ponemos a funcionar un mecanismo por el que esos depósitos estén en conocimiento de todos, en el que sean auditables las operaciones tanto por la institución como los clientes, las CADECAS serán tristemente célebres por la oscuridad de su gestión”, consideró el periodista.

El procedimiento de informar de viva voz la disponibilidad de divisas a la venta, deja un margen de opacidad que podría terminar afectando a los clientes que esperan en una cola que no les garantiza que puedan adquirir divisas, en unas operaciones limitadas a 100 dólares por persona.

Esta situación podría ser “caldo de cultivo para un negocio ya viejo, que durante años ha ganado trigo en las afueras de los comercios y donde quiera que vendan algo que la población necesite”, manifestó Alonso.

Captura de pantalla Facebook / CADECA

Sin mencionar su nombre, CADECA salió al paso de la opinión del periodista para reafirmar su seriedad como empresa comprometida con la “transparencia” y la llamada “Revolución”. Haciendo énfasis en este último compromiso, la empresa aseguró en mayúsculas estar al “servicio de la revolución”.

“Hemos visto con desagrado, la ‘opinión’ personal en las redes sociales, sobre la transparencia y seriedad de CADECA para enfrentar las operaciones del Mercado Cambiario”, manifestó CADECA en sus redes sociales.

Asegurando que respetan las opiniones personales, la empresa dejó ver su desagrado con un tono violento y amenazador hacia el periodista, al que recomendó que midiera sus palabras en razón de su perfil público.

“Sólo que cuando ese comentario brota de una persona públicamente expuesta, debería medir nuestro [su] verbo, pues quizás sin pretenderlo, puede servir, como está sucediendo, a enemigos inescrupulosos que pretenden destruir, todo lo que tanto esfuerzo se ha construido”, dijo.

En tanto institución pública y estatal, CADECA está “sujeta en todas sus estructuras, a la supervisión, el control interno y al escrutinio de las autoridades competentes, internas y externas”, afirmó la empresa.

En ese sentido, CADECA insistió que todas sus operaciones son auditables y “mantienen la trazabilidad que el Sistema Bancario Nacional tiene implementado en normas y procedimientos de trabajo”.

Sin embargo, “también requieren del secreto bancario, pues el enemigo de nuestro pueblo acecha”, declaró la empresa en una nueva vuelta de tuerca del argumento del “enemigo externo”.

Tirando del manual de propaganda y adoctrinamiento del PCC, la empresa socialista aseguró que “pretender un escrutinio popular a la disponibilidad de divisas, es aspirar comparar a CADECA con una subasta pública de un mercado capitalista, donde la falta de transparencia, el uso de cargos para delinquir y el enriquecimiento ilícito son la práctica y el sustento”.

“Los más de mil trabajadores y cuadros de la entidad no aceptamos ni concordamos, con la irrespetuosa profecía emanada de un juicio personal, o no… no lo sabemos” indicó CADECA con tono airado, dejando caer la posibilidad de que la opinión de Alonso no fuese personal, sino inducida.

La sombra de sospecha de que Alonso hablase por terceros no deja de ser una amenaza sobre el periodista, al que la cúpula del poder cubano -la que maneja las divisas de una economía cada día más dolarizada-, le ha dejado caer un aviso de que se mantenga en su perfil de periodista oficialista y no se salga del guion.

“Somos y seremos, una entidad dedicada al negocio bancario, enmarcada en su objeto social, presta para servir al cliente, con calidad y transparencia en sus operaciones, serios en su actuar, diligentes, respetuosos, con el debido control y siempre al servicio de la Revolución”, concluyó la empresa

En cuanto al respeto a los clientes, las declaraciones este martes de la directora provincial de CADECA en La Habana lo dicen todo: “Los clientes están todos contentos, tranquilos en su cola”.