Gobierno abre tienda en dólares de aseo y perfumería en el corazón de La Habana

El gobierno cubano abrió una nueva tienda en La Habana que opera en dólares, dedicada a la venta de artículos de aseo y perfumería.

El establecimiento, cuya gestión está a cargo de la empresa mixta MCM Camacho S.A., está ubicado en el Bulevar de San Rafael, donde antes estaba la antigua tienda de electrodomésticos Giralt y que unos años atrás vendía ropa reciclada.

Virgilio Arencibia Villa, tesorero de la empresa, explicó que la tienda comienza inicialmente con la modalidad de perfumería, pero que en la medida de las posibilidades se abrirá un área de mercado.

"Se opera por tarjetas en USD, tanto internacionales como las que ofertan la red de CADECAS en el país", dijo.

Según Arencibia, MCM Camacho surge con la unión del socio cubano Albus y la contraparte española Camacho, un proveedor cuyos productos son muy conocidos en Cuba. En una próxima etapa incluirá el comercio mayorista.

"Hay una estabilidad en los abastecimientos, la producción nacional es de Camacho y los productos que traen son de España, también importados por Camacho, y tienen muy buena calidad", recalcó.

El reportaje televisivo fue compartido en Facebook por el portal Cubadebate, donde cientos de cubanos manifestaron su descontento con la inauguración del local, que forma parte del proceso de dolarización que impulsa el gobierno.

"¿Será que van a pagar en USD? De lo contrario esas tiendas no son para el pueblo", cuestionó una ingeniera.

"¿Ahora hay que adaptarse y aguantar a que le restrieguen en la cara a un trabajador que hay que pagar lo básico en dólares? ¡Cuánto descaro!", protestó un joven.

"¡Un paso más hacia la soberanía y la independencia! La desfachatez de este gobierno es infinita!", afirmó un emigrado.

"Si el objetivo es captar divisas, ¿por qué no hacerlo a través de los bancos y casas de cambios e implementar absolutamente todo el comercio interior en nuestra 'soberana' moneda nacional? Incluido servicios hoteleros y extra hoteleros, de igual modo a extranjeros y nacionales, todo en moneda nacional. Unas tiendas en MLC, otras con USD cash, otras vacías pero en CUP. Eso carece un poco de sentido", señaló una muchacha.

"Captar divisas no es malo, lo malo es obtenerla con necesidades primarias de las personas. Supuestamente en una nación que predica al mundo un equilibrio social. Y si de otra forma no se genera la divisa, no tenemos la culpa de una mala gestión de las direcciones", afirmó una habanera.

