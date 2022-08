La divertida reacción de Alexis Valdés a una inyección

El humorista cubano Alexis Valdés siempre garantiza las carcajadas de sus fans con sus chistes, ocurrencias y personajes, pero esta vez la risa la provocó un episodio real del artista y, sobre todo, su reacción.

Fue su pareja Claudia Valdés quien se encargó de compartir el hilarante momento con todos sus seguidores y publicó un video en el que Alexis aparece en una camilla acostado boca abajo mientras una doctora le pone una inyección en el glúteo.

El momento exacto en el que recibe el pinchazo es muy fácil de identificar por su gesto de sorpresa. El artista levantó la cabeza de la camilla y espetó un "coñó", que hizo reír tanto a su pareja como a la doctora.

"No te rías, doctora, coj***, sé profesional", le dijo Alexis, a lo que ella respondió: "No me digas que eso te dolió".

Con la ironía que lo caracteriza, el comediante respondió que no le había dolido nada, pero que tenía "un calambre del carajo".

Claudia Valdés, que estaba sentada a su lado estalló de la risa, mientras el actor decía que no se podía levantar de la camilla: "Espérate que no me puedo parar, no tengo fuerza en el pie, tengo el pie muerto".

La divertida escena desató una avalancha de risas y comentarios de los seguidores de la pareja y en menos de una hora logró cerca de dos mil reacciones.

También hubo quien preguntó cuál era la razón de la inyección y si todo estaba bien con la salud del artista, pero Claudia no ofreció ningún detalle. A juzgar por las risas y lo relajados que se veían no parece ser nada serio con el estado de salud de Alexis.

