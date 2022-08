Doctor cubano Alexander Figueredo: "En el comunismo el trabajo destruye al hombre"

El médico opositor cubano Alexander Jesús Figueredo afirmó que el comunismo es un sistema donde el trabajo destruye al hombre, que se mantiene pobre toda la vida, mientras los dirigentes viven en la riqueza.

El doctor, quien lleva en Estados Unidos poco más de un mes, ha vivido lo suficiente como para saber las diferencias entre el capitalismo y el socialismo que impera en Cuba, donde llegó a ser expulsado de su trabajo por sus críticas al régimen.

"En el capitalismo el trabajo fortalece al hombre, levanta su espíritu y dan ganas de trabajar todos los días porque la meta es el cielo. La riquezas son para los que más trabajan y se sacrifican", dijo en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

"En el comunismo el trabajo destruye al hombre, no ves nunca tu sacrificio, y la meta es mantenerte pobre y dependiente de migajas para servir de esclavo toda la vida. Las riquezas son para los que te dirigen, la única igualdad es la pobreza", puntualizó.

Alexander Figueredo compartió una fotografía en la que se le ve con un uniforme; al parecer está trabajando en el sector de la salud.

Captura de Facebook / Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

"Recuerda, cubano, la vida es una sola, tú defines cómo vivirla, si de esclavo de tu trabajo, pobre y miserable, o de dueño del mismo, empoderado y emprendedor", concluyó.

El doctor, junto a su colega Alexander Pupo, llegó en julio a Estados Unidos tras varias semanas de una dura travesía por Centroamérica y México.

Menos de un mes después, mostraron en redes sociales el progreso material que han alcanzado, algo que era impensable en Cuba, a pesar de la profesión que ejercían.

"41 años, con dos misiones de esclavo, más de 15 años de médico y dejé mi casa en Cuba por la mitad, sin terminar de construir. Aquí a un mes tengo lo que jamás pude tener en tantos años Trabajando se vive una vida digna como un ser humano", dijo Figueredo días atrás, junto a una foto del apartamento donde reside.

Él y Pupo decidieron irse de Cuba tras el acoso que sufrieron por parte del régimen por sus denuncias sobre el sistema de salud cubano, y por ser inhabilitados para ejercer su profesión.

Figueredo también compartió una imagen durante su trayecto por la Selva del Darién, y admitió que ese viaje le cambió la vida.

"Me ha dolido hasta el pelo y no es literal, he estado en temperaturas bajo 0 y a más de 38 grados, he caminado más de 100 km, dormido en el piso, en una iglesia, cruzando trochas, ríos, mares y selvas", escribió en junio.