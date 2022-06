Médico cubano Alexander Figueredo: "Una parte de mí murió en la selva del Darién"

El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre contó los detalles más importantes sobre su travesía por América Central y México para llegar a Estados Unidos y afirmó que una suya murió en la selva del Darién, peligrosa zona de tránsito para inmigrantes ilegales, ubicada entre Colombia y Panamá.

“Hace tiempo no escribo, no he tenido tiempo, me ha dolido hasta el pelo y no es literal, he estado en temperaturas bajo 0 y a más de 38 grados, he caminado más de 100 km, dormido en el piso, en una iglesia, cruzando trochas, ríos, mares y selvas”, escribió el doctor en su cuenta de Facebook.

Alexander Figueredo en Facebook

Figueredo Izaguirre relató que en el Darién sufrió mucho al ver a niños perdidos y personas muertas sin poder detenerse hacer nada por ellos, pensando incluso que el próximo podía ser él, pues las condiciones de esa zona resultan todo un desafío para quienes se atreven a cruzarla.

“Mis condiciones físicas y humanas las tengo al límite, Dios no le da cargas a ningún hijo que no pueda aguantar, creo que conmigo se le pasó el peso, desde el hostigamiento permanente en Cuba, mi profesión, mi familia, y ahora todo esto, pero me ha hecho más fuerte física e ideológicamente, espero que su recompensa sea darme fuerzas y vida para luchar por una Cuba libre y volver abrazar a los míos”, agregó el médico en su publicación.

Figueredo Izaguirre fue víctima de represión y acoso constante por parte de la dictadura cubana, por lo que recibió mensajes de apoyo en su publicación. “Así será! Es difícil estar en Cuba y también es difícil ser inmigrante, Centroamérica y México son muy peligrosos, pero ellos van a pagar por todo el daño que nos han hecho, tenemos más juventud y más años para lograr nuestras metas. Fuerza hermano!”, afirmó una internauta.

“Ay doctor que tristeza. Pero claro, va a tener su recompensa o ya la tiene: el aprecio de muchos. Dios lo proteja y le da las fuerzas”, “Que duro todo lo que ha vivido, solo espero que lleguen con éxito a su destino y que tanto dolor algún día sea recompensado para bien”, agregaron otros usuarios de la red social.

En abril de este año, Figueredo Izaguirre y el también médico Alexander Raúl Pupo Casas pidieron ayuda para escapar de la isla ante el aumento del hostigamiento en su contra por denunciar las carencias del sistema de salud cubano. Por su activismo fueron expulsados de sus centros de trabajo.

Poco después el primero de ellos logró salir del país y emprender una peligrosa travesía rumbo a Estados Unidos. Al revelar el inicio de su viaje Figueredo Izaguirre aseguró que "volveré el día que seas libre, donde pensar diferente no sea un delito. Donde por querer vida no te paguen con muerte. Donde te midan por tu intelecto no por tu ideología. Sólo entonces volveré”.

A finales de mayo trascendió que los dos médicos estaban juntos y que continuaban camino hacia la frontera norte de México. Pupo Casas publicó en su perfil de Facebook una foto en la que se les ve a ambos, junto a otros cubanos, caminando por un monte.

"Parece fácil pero no lo es... Peligros por doquier y siempre se anda tenso...", escribió. Los jóvenes forman parte de esos miles de cubanos que prefieren arriesgar su vida para escapar del país y de la represión.

Recientemente las autoridades migratorias de Panamá confirmaron que más de 2,000 cubanos cruzaron la Selva del Darién en los primeros cinco meses del 2022. Según datos oficiales en los Puestos de Control Migratorio (PCM) se registró el paso de 1,892,914 personas entre enero y mayo.