Thalia celebra su cumpleaños a lo grande junto a su marido y sus amigos Gloria, Emilio y Lili Estefan

¡Thalia está de fiesta! Este viernes 26 de agosto, la artista mexicana cumple 51 años, una nueva vuelta al sol que celebró a lo grande junto a su marido Tommy Mottola y sus grandes amigos, entre los que están el matrimonio formado Emilio y Gloria Estefan y también su sobrina Lili Estefan.

Una noche de celebración en la que la Emperatriz de la Belleza tuvo una gran tarta de cumpleaños y muchos momentos de diversión que quiso resumir en un vídeo que colgó en sus redes sociales.

Para la ocasión, Thalia lució un vestido brillante y con plumas con el que lucía deslumbrante. "¡Que manera de celebrar mi cumpleaños! ¡Bien acompañada, apapachada, llena de risas, de cariño y de alegría! ¡Gracias por esta noche maravillosa! Feliz cumpleaños para mí", comentó junto al vídeo.

En otro carrusel de fotografías de esta velada tan especial que vivieron en familia, Thalía colgó imágenes de cócteles, de su cena y también de su espectacular tarta de cinco pisos.

Las risas y bailes tampoco faltaron en esta fiesta de cumpleaños, en la que también estuvieron el productor Tainy y Steve Aoki. Sin duda, una noche inolvidable para Thalia y los suyos. ¡Muchas felicidades, Thalia!

Los invitados a esta celebración también ha estado compartiendo imágenes de la noche. El música cubano Emilio Estefan no dejó pasar la oportunidad para comentar lo orgulloso que está de su amiga. "Me siento muy orgulloso de todo lo que has logrado y toda la suerte que me has traído. Tú fuiste una de las primeras artistas que produje. Te queremos".

Mientras que Lili la felicitó con la siguiente dedicatoria y un vídeo de su divertida celebración: "Feliz cumpleaños mi hermanita del alma. Que vengan muchos más todos juntos y con salud y con Marimar, que casi explota el cake".

